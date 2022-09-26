ابل تبدأ تصنيع ايفون 14 في الهند – ماذا يعني هذا ؟

بدأت ابل في تصنيع هواتف ايفون 14 في دولة الهند وفقاً لأحدث ما أعلنت عنه ابل في بيان رسمي اليوم، مع وعد أن تتوفر تلك الهواتف بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت ابل في بيانها الرسمي أنها سعيدة ببدء تصنيع ايفون 14 في الهند، بعد مرور أسابيع بعد الإطلاق الرسمي لأحدث هواتفها.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ابل بتصنيع هواتف الايفون في الهند لكن الإصدارات التي كانت تصنعها هناك عادةً ما تكون إصدارات أقدم بعد أشهر أو سنوات من إطلاقها. هذه هي المرة الأولى التي تقوم ابل فيها بتصنيع هواتف الايفون الجديدة في الهند مباشرة بعد الإعلان عنها.

ابل قامت بالتعاون مع أكبر مورديها شركة Foxconn من أجل زيادة استثماراتهما في الهند على مدار السنوات العديدة الماضية وذلك عبر افتتاح مصانع ومرافق جديدة هناك وتعيين موظفين وتدريبهم.

وفقًا لتوقعات المحللين ، فإن ابل تخطط لإنتاج 25٪ من جميع أجهزة الايفون في الهند بحلول عام 2025 ، ومع الوضع في الاعتبار منتجات أخرى ستليه مثل الايباد وسماعات AirPods وساعة ابل وغيرها.

ماذا يعني هذا ؟

بالنسبة للسوق الهندي، سيتم تصنيع الهاتف محلياً وسيباع هناك بالسعر العالمي المعلن عنه أو ما يعادل بالعملة المحلية دون تكاليف إضافية.

بالنسبة للسوق العالمي، فالاستفادة الأهم هي ضمان توفر هواتف ايفون 14 بدون نقص في الشحنات او شح لها في متاجر التجزئة المختلفة.

أما بالنسبة لأبل، فهي كما ذكرنا منذ سنوات تحاول الانتقال رويداً من الاعتماد الكلي على السوق الصيني في تصنيع منتجاتها ومحاولة تنويع سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بها تحسباً لأي مشاكل سياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

جدير بالذكر أن هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو تم الإعلان عنها بداية من شهر سبتمبر، وإطلاقها في الأسواق العالمية رسمياً منذ منتصف نفس الشهر.