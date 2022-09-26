هاتف OnePlus 11 Pro تحفة فنية من شركة ون بلس قيد التطوير – شاهد بنفسك!

مؤخراً تم تسريب صورة وحيدة لهاتف OnePlus 11 Pro مستندة على عروض CAD وغني عن القول، يبدو أن الشركة الصينية تعمل على تحفة فنية فريدة من نوعها.

الآن، المصدر نفسه، 91Mobile، شارك بعض المواصفات الفنية المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بها وسوف نتناول معكم هذه المواصفات بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

تسريب مواصفات هاتف OnePlus 11 Pro

بادئ ذي بدء، سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED فائقة الدقة +QHD قياس 6.7 إنش بمعدل تحديث 120Hz وستكون الشاشة عبارة عن لوحة عرض منحنية، تشتمل على فتحة ثقب مركزية لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

سيتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen2 SoC المتوقع أن يتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر العام القادم. ومن المتوقع أن يصحبه ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

من المحتمل أيضاً أن يكون هناك طراز أخر بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. ولكن بالتأكيد الهاتف لن يشتمل على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية.

سيدعم الهاتف الشحن فائق السرعة بقدرة 100 وات

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وسوف تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات وبالتأكيد سيدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

أما بالنسبة للجانب الخلفي، فمن المتوقع أن تحصل على ثلاث كاميرات خلفية. الكاميرا الرئيسية ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بمستشعر واسع المجال بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 32 ميجابكسل بمعدل تقريب 2x. في حين أن الجانب الأمامي سيحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

نحن على يقين أن يتم ضبط ومعايرة ألوان الكاميرا بالتعاون مع الشركة الرائدة للتقنيات البصرية Hasselblad. أيضاً سيتم شحن الهاتف بواسطة OxygenOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13.

أيضاً سيدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos وسيحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة مع اتصال بلوتوث 5.2 أو بلوتوث 5.3 مع وجود ميزة شريط التنبيه الجانبي للتعديل على صوت الهاتف دون الحاجة إلى إلغاء تأمين قفل الشاشة.

أما فيما يتعلق بموعد الإطلاق، فنحن أصبحنا قريبين جداً من هذا الموعد إذ من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في وقت ما خلال الربع الأول من العام المقبل. لقد تم إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro في شهر يناير الماضي، لذا من المتوقع أن يأتي OnePlus 11 Pro في نفس الموعد العام القادم.