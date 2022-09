خضروات تساعد على علاج أعراض التهاب المفاصل!

إنجلترا – يمكن أن يساعد بعض الخضروات الخضراء التي لا تحظى بشعبية على علاج أعراض التهاب المفاصل – بما في ذلك تلف الغضاريف.

ووفقا لمؤسسة التهاب المفاصل البريطانية، فإن تناول كرنب بروكسل يمكن أن يكون مفيدا لمرضى التهاب المفاصل. وهذا لأنه مليء بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى مركب يسمى السلفورافان، وكلاهما مضاد للالتهابات.

وتشرح المنظمة: “الخضروات غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تحمي من تلف الخلايا وتقلل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك المفاصل. وينتج عن إنتاج الطاقة وعمليات التمثيل الغذائي الأخرى في الجسم منتجات ثانوية ضارة تسمى الجذور الحرة التي لا تلحق الضرر بالخلايا فحسب، بل إنها مرتبطة أيضا بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والالتهابات. والخضروات الورقية الخضراء مثل البروكولي والسبانخ وبراعم بروكسل واللفت مليئة بمضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A وC وK التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

وهذه الأطعمة غنية بالكالسيوم الذي يحافظ على العظام”.

ويضيف: “البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى (كرنب بروكسل والملفوف والملفوف الصيني والقرنبيط) تقدم فائدة أخرى – مركبا طبيعيا يسمى سلفورافان. وأظهرت الأبحاث التي أجريت على الفئران أن السلفورافان يعيق العملية الالتهابية وقد يبطئ تلف الغضروف في التهاب المفاصل (OA). وهناك بعض الأدلة على أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات الصليبية يمكن أن تمنع التهاب المفاصل الروماتويدي في المقام الأول”.

وتعتمد أعراض التهاب المفاصل على النوع الذي تعاني منه، ولكن يمكن أن تشمل:

• آلام المفاصل وتيبسها.

• الالتهاب في وحول المفاصل.

• تقييد حركة المفاصل.

• الجلد الأحمر الدافئ فوق المفصل المصاب.

• ضعف وهزال العضلات.

المصدر: إكسبريس

