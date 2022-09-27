بعد مرور 7 أعوام على إطلاقها – سلسلة جالكسي S6 تتلقى هذا التحديث الهام!

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث برمجي جديد لعدد من هواتفها الذكية التي أسقطت عنها الدعم بشكل رسمي منذ عدة سنوات. اشتمل التحديث على كل من هاتف جالكسي S6 وجالكسي S6 Edge وجالكسي S6 Edge Plus.

هذه الهواتف السابق ذكرها تم إطلاقها في عام 2015. الجدير بذكره أيضاً أن شركة سامسونج أطلقت تحديث جديد الشهر الماضي لكل من جالكسي J7 وجالكسي S7 وجالكسي S7 Edge وجالكسي S8 وجالكسي S8 Plus وجالكسي Note 8.

بناءً على تقرير موقع GalaxyClub الهولندي، فإن سلسلة هواتف جالكسي S6 تلقت مؤخراً تحديثاً برمجياً جديداً في أوروبا برقم إصدار G920FXXU6EVG1، هذا بالنسبة لهاتف جالكسي S6. أما بالنسبة لهاتف جالكسي S6 Edge Plus فلقد تلقى التحديث الثابت برقم إصدار G928FXXU5CVG3.

اشتمل التحديث على هواتف السلسلة المقفلة والغير مقفلة، وقد بدأت الشركة في طرح التحديث على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ابتداءً من بداية الأسبوع الجاري.

للأسف سجل التغيير لم يتطرق لذكر ما هي الميزات الجديدة التي طالت هواتف جالكسي S6 ضمن التحديث. يحتوي سجل التغيير فقط على بعض المؤشرات التي تذكر تحسينات شاملة لتحسين استقرار الجهاز وتعزيز تجربة الاستخدام وإصلاح بعض الأخطاء التي تواجه مستخدمي السلسلة، جنباً إلى جنب مع بعض تحسينات الأداء والميزات الجديدة المُحسنة.

خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة الكورية تحديث لهواتفها الذكية التي تبلغ من العمر 7 سنوات تقريباً من أجل إصلاح المشاكل المرتبطة بخاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS. ولكن الشركة لم تسرد بالتفصيل ما هي مميزات التحديث، ولكن بالتأكيد هو تحديث هام للغاية نظراً لاهتمام سامسونج بطرحه لهواتفها القديمة جداً.

التحديث الجديد لسلسلة جالكسي S6 لا يتضمن أي ميزات خاصة

كما هو متوقع، سلسلة جالكسي S6 لم تتلقى تصحيح أمني مع التحديث الجديد، وبالطبع هي لن تحصل على تحديثات أندرويد جديدة. تلقى كل من جالكسي S6 وجالكسي S6 Edge Plus آخر تصحيحاً أمنياً لشهر أغسطس من عام 2018.

تم شحن هواتف جالكسي S6 بنظام أندرويد 5 المُسمى Lolipop وتلقت آخر تحديثاتها مع نظام أندرويد 7 المُسمى Nougat. في هذا الوقت كانت سامسونج تتعهد بدعم هواتفها الرئيسية بعامان فقط من التحديثات البرمجية، ولكن الآن تحصل جميع هواتف الشركة الرائدة على أربعة سنوات كاملة من الدعم الشامل.

لذا، من الواضح أن سلسلة جالكسي S6 لم تحصل على أي شيء مع التحديث الجديد سوى إصلاح الأخطاء المرتبطة بخاصية الــ GPS ويبلغ حجم التحديث 12 ميجابايت فقط ومن المتوقع أن يصل إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأيام القادمة.