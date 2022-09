معهد أورام مصراتة: 5 آلاف طفل مصابين بأمراض الأورام في البلاد

قال مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة محمد الفقيه إنّه لا توجد قاعدة بيانات مشتركة بين المراكز الصّحية لمرضى السّرطان في ليبيا يمكن الاستناد إليها في معرفة عدد المصابين بالأورام على وجه الدّقة.

وأوضح الفقيه في تصريح صحفي أنّ كلّ جهة لديها إحصائية خاصّة بها وبالتالي فإنّ وزارة الصّحة هي مَن تتحمّل عدم وضع قاعدة بيانات، مشيراً إلى أنّ المعهد القومي للأورام بمصراتة يقوم بتحويل إحصائيات ربع ونصف سنوية للجهات المعنية ولا يتمّ الأخذ بتلك المؤشّرات.

وكشف الفقيه أنّ العدد الكلّي لمرضى الأورام في ليبيا لا يتجاوز 25 ألف حالة بينها 5 آلاف حالة لأورام الأطفال، كما أنّ ميزانية مراكز الأورام مجتمعة لا تتجاوز 40 مليون دينار.

وتابع الفقيه أنّه يتمّ تحويل مبلغ من 150 مليونا إلى 200 مليون دولار كلّ ربع سنوية للحالات التي يتمّ تحويلها لمركز الحسين في الأردن كديون مستحقّة للدّولة الليبية، وهذه الأرقام دليل على تدنّي مستوى الاهتمام بمرضى الأورام في البلاد.

