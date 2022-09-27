تسريبات – قد نرى ايفون 15 ألترا مع كاميراتين سيلفي العام القادم!

أقوى هاتف ايفون العام المقبل سوف يُطلق عليه اسم ايفون 15 ألترا وليس ايفون 15 برو ماكس بحسب آخر التسريبات المنشورة.

لم يمض على إطلاق هواتف ايفون 14 وقت طويل حتى بدأنا نرى ونسمع الشائعات والتسريبات حول هواتف ايفون 15 القادمة العام المقبل.

تحديداً الشائعات تخص هاتف ايفون 15 برو ماكس والذي يبدو أن ابل تنوي تغيير اسمه إلى اسم آخر ربما قد يكون ايفون 15 ألترا iPhone 15 Ultra على غرار ساعة ابل Apple Watch Ultra.

ايفون 15 ألترا .. ليس اسم جديد فقط!

لن يعبر ايفون 15 ألترا عن اسم جديد فحسب بل أيضاً عن مميزات وإضافات حصرية قد لا نراها في اي إصدارات أخرى قادمة العام المقبل ضمن سلسلة ايفون 15.

بدلاً من أن يكون هناك لاحقة للاسم “برو ماكس” مكونة من كلمتين سيتم الاستعاضة عنها بكلمة واحدة تضاف للاسم وهي كلمة ألترا Ultra.

ما الإضافات التي قد نراها؟ تشير نفس الشائعات إلى الهاتف سوف يأتي مع كاميراتين سيلفي أماميتين، نتوقع منهما أداءً فائقاً في التقاط صور السيلفي الذاتية بغض النظر عن الأوضاع وظروف الإضاءة المختلفة مع الحفاظ طبعاً على ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island.

سعة التخزين المبدئية ستكون 256 جيجابايت في هذا الإصدار عوضاً عن 128 جيجابايت، كما سيتم استخدام منفذ شحن Type C لأول مرة، لكن ذلك المنفذ قد يتواجد في جميع الإصدارات الأخرى.

ابل بهذه السياسة سوف تجنح للتفرقة أكثر بين الإصدارات الأغلى أي بين إصدارات برو وإصدارات برو ماكس وإن شئت سمها “ألترا”، لا نستبعد كذلك زيادة سعرية للجهاز.