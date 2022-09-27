تثبيت أي لانشر خارجي يتسبب في تعطيل شريط المهام على هاتف جالكسي زد فولد 4

يعتبر شريط المهام على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 من أبرز الميزات الجديدة التي آتى بها نظام Android 12L للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

ولكن حالياً، تقوم سامسونج بتعطيل ميزة شريط المهام على الهاتف في حالة قيام المستخدم بتثبيت أي لانشر تابع لجهة خارجية. حيث اتضح لإحدى الأشخاص في موقع 9To5Google أن ميزة شريط المهام تحولت إلى اللون الرمادي الداكن عند استخدام تطبيقات لانشر الطرف الثالث مثل Nova Launcher أو Niagara على كل من جالكسي زد فولد 4 وتابلت جالكسي تاب إس 8.

كلا الجهازين السابق ذكرهما يعملان بواسطة نظام Android 12L وهو إصدار مخصص من جوجل للأجهزة الذكية والحواسيب اللوحية ذات الشاشات الكبيرة.

ويُقال أن هناك بعض الحيل التي قد تمكنك من استعادة شريط المهام أخرى حتى وفي حالة الاعتماد على تطبيقات اللانشر التابعة لجهة خارجية، ولكن يبدو أن هناك سبب منطقي لدى سامسونج لكي تقوم بتعطيل هذه الميزة في حالة قيام المستخدم بتثبيت لانشر خارجي.

بالنسبة لمن لا يعلم، أطلقت جوجل نظام Android 12L العام الماضي خصيصاً للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الهواتف الذكية القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

هذا النظام يشتمل على عدد كبير من الميزات المُصممة للشاشات الكبيرة، والتي من بينها ميزة شريط المهام الدائم المتواجد في أسفل الشاشة والذي يسمح لك الانتقال إلى تطبيقاتك الأكثر استخداماً بشكل أفضل وأكثر سهولة. هذه الميزة الجديدة تساهم في التعامل مع المهام المتعددة وتُحسن من تجربة الاستخدام وتعزز من قدرات المستخدم الإنتاجية.

وبالنسبة لأجهزة سامسونج المدعومة من هذا النظام، فهي قادرة على عرض ما يصل إلى 10 تطبيقات مختلفة في شريط المهام الدائم السُفلي، وقد تم تحسين وظائف شريط المهام الدائم بفضل واجهة One UI 4.1.1 ولكن ما تم ملاحظته بواسطة المراجعين في موقع 9To5Google هو أن الميزة أصبحت مُعطلة بمجرد تثبيت لانشر تابع لجهة خارجية بغض النظر عن نوع اللانشر.

ومع ذلك، لقد عثروا على إعداد يُمكّنهم من تفعيل شريط المهام بالقوة مرة ثانية وللوصول إلى هذا الإعداد سيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات ثم العرض ثم شريط التنقل ثم قسم “هل تبحث عن شيء آخر؟” وستجد في هذا القسم خيار يسمح لك بتمكين شريط المهام مرة أخرى عند استخدامك لاي لانشر طرف ثالث.

ومع ذلك، وكما ذكرنا لكم منذ قليل، هناك سبب مُقنع يدفع سامسونج لتعطيل هذه الميزة أثناء استخدام لانشرات تابعة لجهة خارجية، إذ اتضح أن شريط المهام أصبح يتداخل بصورة غير صحيحة مع صف الايقونات الأخير المتواجد أعلاه مباشرةً.

في بعض الحالات الأخرى قد يضطر المستخدم على إيقاف تشغيل شريط المهام ثم إعادة تشغيله مرة أخرى لإصلاحه. هذه المشاكل كافية لتجعل سامسونج مُضطرة على تعطيل شريط مهام Android 12L أثناء استخدام لانشرات الطرف الثالث.