تحديث iOS 16 – بعض الشكاوى والمشاكل لازالت مستمرة حتى الآن!

تم إطلاق تحديث iOS 16 في منتصف شهر سبتمبر وتمضي الأسابيع ولا تزال هناك بعض الشكاوي من أخطاء ومشاكل بعينها في التحديث لاتزال مستمرة.

من بعض الأخطاء البسيطة إلى عدة مشاكل في الأداء إلى استنزاف البطارية وغيرها. كلها مشاكل تحدث فارقاً في تجربة الاستخدام.

بعد تحديثات الايفون الكبرى السنوية ، من الطبيعي أن يُبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في التحديث الجديد ، ولكن عادةً ما تهدأ هذه التقارير في الأيام التالية للإصدار.

هذا العام ، كانت الأمور مختلفة ، حيث شهد ‌iOS 16‌ عددًا قليلاً من الأخطاء نوعاً ما التي تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين مقارنةً بالسنوات السابقة.

بعد تحديث iOS 16 الأول، قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.0.1 لهواتف ايفون 14 لحل بعض المشاكل بها، ثم لاحقاً تحديث iOS 16.0.2 للمزيد من الإصلاحات لهواتف الايفون المختلفة التي وصلها تحديث iOS 16.

لا يوجد في الأفق ما يشير إلى احتمالية قدوم تحديث iOS 16.0.3 وعلى الأرجح سوف تقوم ابل بإطلاق تحديث iOS 16.1 مباشرةً، وهو ما سوف يعمل أكثر على استقرار النظام وتحسين أداؤه و حل مشاكل iOS 16.

الملاحظ هذه المرة أن هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو كانت الأوفر حظاً من المشاكل بخلاف المعتاد عندما كانت الأجهزة الأقدم تعاني المعاناة الأكبر.

نصيحة ابل التقليدية هي التحديث دوماً لآخر إصدار، وعند مواجهة مشكلة ما إعادة تشغيل الجهاز أو عمل ضبط مصنع على أسوأ تقدير.

هل لازال الايفون الخاص بك يعاني بعد التحديث إلى iOS 16 ؟ أخبرنا عبر التعليقات