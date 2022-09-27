هاتف Vivo X90 pro قد يحتوي على مستشعر كاميرا بحجم 1 إنش!

تداولت العديد من المواقع التقنية معلومات جديدة بشأن مواصفات هاتف فيفو المرتقب Vivo X90 Pro والذي يُقال أنه قد يأتي بمستشعر كاميرا بحجم 1 إنش من أجل منافسة أقوى هواتف الأندرويد من حيث قدرات التصوير، وبهذا نقصد طبعاً هواتف سامسونج الرائدة وهاتف شاومي الرائد Xiaomi 12S Ultra.

هاتف Vivo X90 Pro قد يحتوي على مستشعر تصوير بحجم 1 إنش

لسنا متأكدين مما إذا كانت الشركة الصينية تخطط لاستخدام نفس المستشعر الذي استخدمته شركة شاومي مع هاتف Xiaomi 12S Ultra. فقط للتذكير، هذا الهاتف الأخير استخدم مستشعر Sony IMX989 وهو بالتأكيد مستشعر تصوير احترافي.

كان هاتف Vivo X80 Pro أحد أفضل الهواتف الذكية في قدرات التصوير الفوتوغرافي على مستوى العالم، وقد حصد نتائج جيدة جداً من مراجعي موقع DXOMARK.

ولكن في حالة استخدام الشركة مستشعر بحجم 1 إنش، فستكون الأمور أكثر إثارة للاهتمام. جدير بالذكر أن شركة فيفو على شراكة مع الشركة الألمانية الرائدة للتقنيات البصرية ZEISS من أجل استخدام عدساتها وبعض تقنيات التصوير المدمجة لتحسين تجربة التصوير بالهاتف.

بغض النظر عن الكاميرا. من المتوقع أن يتم تجهيز هاتف Vivo X90 pro بمعالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen2 SoC والمتوقع الإعلان عنه قبل نهاية العام الجاري.

أيضاً سيحتوي الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وسوف تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات.

احتوى هاتف Vivo X80 Pro على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. لذا، من المؤكد أن الهاتف القادم سيوفر الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي.

هذه هي كل المعلومات الأكثر إثارة للاهتمام التي شاركها المُسرب والتي تستحق التركيز عليها. فيما عدا ذلك، نعتقد أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة أحدث إصدار من نظام أندرويد وسيتم شحنه بكاميرا بيرسكوب.

أيضاً من الآمن التكهن باحتوائه على شاشة عالية الدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz داعمة للجيل الجديد من تقنية معدلات التحديث الديناميكية LTPO3 من أجل توفير الطاقة.

أما بالنسبة لموعد الإعلان عن الهاتف فهو لا يزال طي الكتمان. ولكن إذا استقرت الشركة على نفس جدولها الزمني، فمن المتوقع أن يصبح الهاتف رسمياً في وقت ما خلال شهر أبريل من العام القادم.