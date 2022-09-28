فيفو تُعلن عن هاتفها القابل للطي +Vivo X Fold بمواصفات ثورية الأولى من نوعها

في هدوء تام أعلنت شركة فيفو عن هاتفها القابل للطي الثاني وهو +Vivo X Fold الذي يحتوي على شاشة قابلة للطي بدقة عرض 2K قياس 8 إنش وهي عبارة عن لوحة عرض E5 AMOLED من سامسونج بمعدل تحديث 120Hz تدعم تقنية LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية من أجل توفير الطاقة.

الشاشة محمية بزجاج UTG بجانب شاشة الغطاء التي يبلغ قياسها 6.53 إنش وهي لوحة عرض E5 AMOLED أيضاً بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

كل من الشاشة الداخلية والشاشة الخارجية تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية. وبدلاً من معالج Snapdragon 8 Gen1 الذي رأيناه على الهاتف القابل للطي الأساسي، هذه المرة يحتوي +X Fold على معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

تصميم الهاتف مماثل لنفس تصميم الهاتف السابق إذ يمتاز بظهر مصنوع من الجلد النباتي لتوفير مظهر أنيق وملمس فاخر ولكن الهاتف الجديد يأتي بلون إضافي وهو اللون الأحمر، في حين أن الكاميرا هي نفس الكاميرا التي رأيناها على النموذج السابق.

كان هاتف Vivo X Fold يحتوي على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة، أما هاتف +Vivo X Fold يحتوي على بطارية أكبر بسعة 4730 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات بدلاً من 66 وات فقط على النموذج السابق ولكن سرعة الشحن اللاسلكي هي نفسها على كلا النموذجين بقدرة 50 وات.

هذه كانت أبرز وأهم مواصفات هاتف +Vivo X Fold الجديد من شركة فيفو، والآن سوف نستعرض لكم فيما يلي جميع مواصفات الهاتف الفنية بالتفصيل.

سعر ومواصفات هاتف +Vivo X Fold بالتفصيل