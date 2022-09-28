فيفو تُعلن عن هاتفها القابل للطي +Vivo X Fold بمواصفات ثورية الأولى من نوعها

في هدوء تام أعلنت شركة فيفو عن هاتفها القابل للطي الثاني وهو +Vivo X Fold الذي يحتوي على شاشة قابلة للطي بدقة عرض 2K قياس 8 إنش وهي عبارة عن لوحة عرض E5 AMOLED من سامسونج بمعدل تحديث 120Hz تدعم تقنية LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية من أجل توفير الطاقة.
الشاشة محمية بزجاج UTG بجانب شاشة الغطاء التي يبلغ قياسها 6.53 إنش وهي لوحة عرض E5 AMOLED أيضاً بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.
كل من الشاشة الداخلية والشاشة الخارجية تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية. وبدلاً من معالج Snapdragon 8 Gen1 الذي رأيناه على الهاتف القابل للطي الأساسي، هذه المرة يحتوي +X Fold على معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.
تصميم الهاتف مماثل لنفس تصميم الهاتف السابق إذ يمتاز بظهر مصنوع من الجلد النباتي لتوفير مظهر أنيق وملمس فاخر ولكن الهاتف الجديد يأتي بلون إضافي وهو اللون الأحمر، في حين أن الكاميرا هي نفس الكاميرا التي رأيناها على النموذج السابق.
كان هاتف Vivo X Fold يحتوي على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة، أما هاتف +Vivo X Fold يحتوي على بطارية أكبر بسعة 4730 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات بدلاً من 66 وات فقط على النموذج السابق ولكن سرعة الشحن اللاسلكي هي نفسها على كلا النموذجين بقدرة 50 وات.
هذه كانت أبرز وأهم مواصفات هاتف +Vivo X Fold الجديد من شركة فيفو، والآن سوف نستعرض لكم فيما يلي جميع مواصفات الهاتف الفنية بالتفصيل.
سعر ومواصفات هاتف +Vivo X Fold بالتفصيل
- الشاشة الداخلية: قياس 8.03 إنش بدقة 2160×1916 بكسل وهي لوحة عرض Samsung E5 AMOLED 2K بتقنية LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية من 1Hz وحتى 120Hz وتدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 140Hz محمية بطبقة زجاج فائقة النحافة UTG نوعها SCHOTT`s Flexible.
- الشاشة الخارجية: قياس 6.53 إنش بدقة 2520×1080 بكسل وهي لوحة عرض Samsung E5 AMOLED FHD+ بمعدل تحديث 120Hz تدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz محمية بزجاج Alpha Glass نوعهاSCHOTT`s Xensation .
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC يحتوي على معالج رسومي طراز Adreno 730
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 + ذاكرة تخزينية بسعة 512 جيجابايت من النوع UFS 3.1
- نظام التشغيل: OriginOS المستندة على نظام أندرويد 12
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي Samsung GN1 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.57 + وحدة إضاءة Flash LED + مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS وعدسات Ziess T Coating + عدسة واسعة المجال للغاية Sony IMX598 بدقة 48 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 114 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة بيرسكوب بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.4 تدعم التقريب البصري بمعدل 5x والتقريب الرقمي بمعدل 60x مع التثبيت التلقائي للصورة بالاعتماد على أشعة الليزر
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45 على كل من الشاشة الخارجية والداخلية
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية
- الصوت: منفذ USB Type-C وسماعات ستريو مزدوجة بالإضافة إلى شريحة CS43131 Hi-Fi لتنقية الصوت
- الوزن والقياسات: 144.87×6.28×7.40 عندما يكون غير مطوي ويبلغ وزن الهاتف 311 جرام
- سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)
- البطارية: سعتها 4730 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات
- السعر والتوفر: يتوفر هاتف Vivo X Fold+ باللون الأسود والأحمر والأزرق الجبلي بسعر 9999 يوان صيني أي ما يعادل 1389$ دولار أمريكي بالنسبة لنموذج 12 + 256 جيجابايت. الهاتف مُتاح للطلب المُسبق ومتاح للبيع اعتبارًا من يوم 29 سبتمبر
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