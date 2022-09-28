هاتف ايفون 14 برو ماكس يحصد جائزة الشاشة الأفضل

حصل هاتف ايفون 14 برو ماكس على جائزة أفضل شاشة في سوق الهواتف الذكية وفقاً للاختبارات التي تجريها مؤسسة Display Mate بصورة دورية.

شاشة ايفون 14 برو ماكس حازت على تقدير A+ وهو أعلى تقدير يمكن أن تحصل عليه أي شاشة في الاختبارات التي تجريها مؤسسة DisplayMate.

شاشة ايفون 13 برو ماكس من نوع LTPO OLED ويتراوح معدل تحديثها بين 1 إلى 120 هيرتز مما سمح لآبل بإضافة خاصية الشاشة الدائمة Always On Display مع تقليل معدل التحديث لأقل درجة ممكنة، ورفع معدل التحديث إلى 120 هيرتز عندما يتطلب الأمر ذلك.

لماذا شاشة ايفون 14 برو ماكس الأفضل ؟

معدل السطوع الأقصى في الهاتف يصل إلى 2300 شمعة، تقريباً أكثر من ضعف شاشة ايفون 13 برو ماكس، وعند تفعيل وضعية HDR يصل معدل السطوع إلى 1600 شمعة اي أكثر بنحو 33% مقارنةً بالإصدار الأسبق.

شاشة iPhone 14 Pro Max سجلت أيضاً النتائج الآتية:

أعلى دقة ألوان ممكنة.

أقل معدل تحول في الألوان مع تغير زاوية الرؤية.

أعلى معدل سطوع في الشاشة.

أقل معدل في انعكاس الضوء من الشاشة.

أعلى معدل تباين في الإضاءة المحيطة

أصغر معدل اختلاف في السطوع مع زاوية الرؤية

أصغر اختلاف في اللون الأبيض مع زاوية الرؤية

أعلى دقة شاشة مرئية

أعلى معدل تباين ممكن.

شاشة ايفون 14 برو ماكس هي من نوع OLED بقياس 6.7 إنش، مع كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل إنش. الشاشة تدعم تقنية بروموشن ProMotion والتي تجعل معدل تحديث الشاشة يتراوح بين 10 إلى 120 هيرتز، وتقنية الشاشة الدائمة Always On Display، وخاصية الجزيرة التفاعلية Dynamic Island لعرض إشعارات وتنبيهات واختصارات أعلى الشاشة مع الوضع فى الاعتبار ثقب الشاشة البديل عن النوتش التقليدي.

الشاشة هي نفسها المستخدمة في الإصدار الأصغر iPhone 14 Pro من ناحية النوع والتقنيات والمزايا ولكنها أصغر بقياس 6.1 إنش، لذا فإنك أيضاً تتوقع فيها نفس النتائج السابقة.