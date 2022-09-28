ألقِ نظرة خاطفة على كل من شاومي 13 وشاومي 13 برو قبل الإعلان الرسمي!

مؤخراً تم تسريب صورة لكل من شاومي 13 و شاومي 13 برو على الإنترنت وهذا التسريب يوضح كيف سيبدو تصميم هذه الهواتف، سواء الجانب الأمامي أو الغطاء الخلفي.

هذه هي الهواتف الرائدة لشركة شاومي المتوقع إطلاقها في وقت ما خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتحديداً خلال شهر نوفمبر القادم.

تسريب تصميم كل من شاومي 13 وشاومي 13 برو على الإنترنت

من خلال الصورة المُسربة للهاتفين والتي يمكنكم رؤيتها بالأعلى، يظهر كلا الهاتفين بجانب بعضهما البعض ويُمكن رؤية ما هو مكتوب على شاشاتهما، بالإضافة إلى صورة توضح شكل جوانبهم الخلفية.

للأسف الشديد الصور لا توضح الجزء السفلي من الهواتف، ولكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن هذه الصور كشفت عن شكل وتصميم الجزء العلوي من الهواتف.

نود أن ننوه فقط على أن هذه الصور ما هي إلا مجرد تسريبات، مما يعني إنها ليست رسمية. لذا، من الممكن أن يتم تغيير كل شيء قبل الإطلاق الرسمي.

ولكن بالعودة إلى الصور المُسربة، يبدو أننا أمام هاتفين يحتويان على شاشات منحنية. بالتأكيد هاتف شاومي 13 سيحتوي على شاشة أصغر حجماً من أخيه الأغلى ثمناً.

أما بالنسبة لإعداد الكاميرا الخلفي، فهو مختلف تماماً عن التصميم الحالي الذي استخدمته الشركة مع هواتف شاومي 12 الرائدة. نعم، التصميم مختلف، ويشبه إلى حد ما هاتف الشركة القابل للطي شاومي ميكس فولد 2.

قد يحتوي شاومي 13 برو على مستشعر تصوير بحجم 1 إنش

من خلال الصور، يتضح لنا أن مستشعر التصوير الأساسي موضوع على الجانب الأيسر، نظراً لأنه الأضخم من بقية المستشعرات الأخرى.

على الأرجح هذا هو مستشعر 1 إنش الذي استخدمته الشركة مع هاتفها المذهل شاومي 12 إس ألترا الذي لم يكن مُقدر له بأن يشق طريقه إلى الأسواق العالمية.

ولكن بالتأكيد سيتم إطلاق كلا الهاتفين على مستوى العالم. هاتف شاومي 12 إس ألترا هو واحد من أفضل الهواتف الذكية في قدرات التصوير الفوتوغرافي ولقد حصل على نتائج جيدة جداً على موقع DXOMARK، على الرغم من ذلك فهو ليس الأفضل بالطبع.

ولكن الأخبار الجيدة هي أن هواتف شاومي 13 سوف تستخدم نفس المستشعر، وعدسات شركة Lecia مع بعض التقنيات البصرية الجديدة التي تُعزز من قدرات الهاتف في خصائص التصوير.

بالنسبة للمواصفات الفنية، فمن المتوقع أن يتم تجهيزهما بواسطة معالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen2 SoC، وعلى الأقل سيأتي طراز منهما بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت.

سيحتوي كلا الطرازين على شاشة بمعدل تحديث 120Hz وسيدعمان الشحن السلكي واللاسلكي وسيتم شحنهما بواسطة واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 13.