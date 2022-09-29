ميزة تخطي الكابتشا في الايفون – ما هي وكيف تعمل؟

بالتأكيد أن قد صادفت ولو مرة على الأقل وأنت تتصفح الإنترنت بما يُعرف بـ الكابتشا CAPTCHA أو حروف/رسوم التحقق والتي هدفها التأكد من أنك إنسان بشري وليس حاسوب أو روبوت.

ما هي الكابتشا ؟

الكابتشا هو عبارة عن اختصار لمصطلح باللغة الإنجليزية يعني “اختبار تورنغ العام والأوتوماتيكي للتمييز بين الحاسب والإنسان” وهو عبارة عن آلية تستخدم في مواقع وخدمات الإنترنت المختلفة للتأكد من أن المستخدم هو كائن بشري فعلاً وليس عبارة عن حاسوب مبرمج أو روبوت ينفذ تعليمات تلقائية وغالباً ما يعتمد على تلك الروبوتات المخترقون وسارقو المعلومات.

تفشل الربوتات المبرمجة في حل وتجاوز الكابتشا، ويستطيع الإنسان حلها بسهولة لأنه اختبار سهل وبسيط للتعرف على الحروف والأرقام والصور.

ما علاقة هذا بالايفون؟

إذا كنت تستخدم هاتف الايفون وتتصفح الإنترنت فسوف تجد أمامك الكابتشا أحياناً مثلك مثل أي زائر آخر.

لكن الايفون وبدايةً من تحديث iOS 16 يحتوي الايفون على ميزة مهمة للغاية سوف تريحك من اختبار الكابتشا الذي يكون مزعج أحياناً.

هذه الميزة تُعرف باسم التحقق التلقائي أو Automatic Verification وهي تتيح لك تجاوز اختبار الكابتشا بشكل تلقائي دون تنفيذ الاختبار والإجابة عن الكابتشا الظاهرة أمامك.

المستخدمون بدأوا بالفعل في استخدام هذه الميزة بعد التحديث إلى iOS 16 وقد أبدت فاعلية في تجاوز الكابتشا في الكثير من المواقع والتطبيقات المختلفة بالاعتماد على فقط تأكيد هوية المستخدم عبر حساب ابل والآي كلاود تلقائياً في الخلفية ثم حل الكابتشا أو تجاوزها مباشرة.

كيفية تفعيل خاصية تجاوز الكابتشا على الايفون؟

قم بالتوجه إلى “الإعدادات Settings” ومن ثم اضغط على اسم حساب Apple ID الخاص بك بالأعلى > اختر “كلمة السر والأمن Password & Security” > قم بالتمرير حتى إيجاد خيار “التحقق التلقائي Automatic Verification” قم بتفعيل هذا الخيار ويفضل بعدها إعادة تشغيل الايفون.

إذا كانت لازلت تواجه هذه الكابتشا المزعجة فلا تقلق لأن مصيرها إلى زوال وسوف يقل الاعتماد عليها مستقبلاً وخاصةً بعد إعلان عدة شركات في مجال الأمن السيبراني عزمها على توفير حلول بديلة ومن أهمها شركة كلاود فلير CloudFlare الشهيرة.