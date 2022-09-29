سامسونج تُطلق تحديث One UI 4.1.1 لسلسلة حواسيب جالكسي Tab S6

أطلقت الشركة الكورية تحديث Android 12L لسلسلة حواسيب جالكسي Tab S6. جميع الطُرز الثلاثة، جالكسي تاب S6 وجالكسي تاب S6 5G وجالكسي تاب S6 Lite حصلت بالفعل على واجهة One UI 4.1.1 المُخصصة من شركة سامسونج.

في الوقت الحالي، يتلقى تابلت جالكسي تاب S6 التحديث الجديد في أوروبا وكوريا الجنوبية برقم إصدار T865XXU5DVH2 و T865NKOU5DVH2 في كلتا المنطقتين على التوالي.

أما بالنسبة لتابلت جالكسي تاب S6 5G الذي تم إطلاقه في يناير من عام 2020 فهو يتلقى التحديث برقم إصدار T866NKOU4DVH2 في كوريا الجنوبية فقط.

بالنسبة لتابلت جالكسي تاب S6 Lite فلقد حصل على تحديث البرنامج الثابت برقم إصدار P615XXU4EVI1 في أوروبا فقط. هذا التابلت تم إطلاقه في شهر يناير من عام 2020.

تحديث One UI 4.1.1 مستند على نظام Android 12L الذي طرحته شركة جوجل العام الماضي والذي يحتوي على عدد هائل من الميزات المفيدة لأجهزة الأندرويد التي تحتوي على شاشات كبيرة مثل الحواسيب اللوحية والهواتف القابلة للطي من أجل تحسين تجربة الاستخدام وتعزيز القدرات الإنتاجية.

إحدى أبرز وأهم ميزات نظام Android 12L هي ميزة شريط المهام الدائم المتواجد أسفل الشاشة والذي يشتمل على التطبيقات الأكثر استخداماً، وذلك من أجل تسهيل القدرة على التبديل بين التطبيقات بشكل أسرع.

أيضاً أصبح من الممكن تحديد التطبيقات التي يتم فتحها في وضع تقسيم الشاشة، هذا وبالإضافة إلى الإيماءات الجديدة التي طرحتها سامسونج من أجل هذه الأجهزة التي تسمح بالدخول في وضع تقسيم الشاشة والقائمة المنبثقة بشكل أفضل.

من خلال تحديث One UI 4.1.1 أصبحت لوحة الحافة “Edge” تعرض أسماء التطبيقات. كما أصبح بالإمكان تعيين خلفيات مخصصة من أجل مكالمات جهات الاتصال بشكل فردي.

وضمن الميزات الأخرى في الواجهة الجديدة هي ميزة OCR والتي تُعرف بتقنية التعرف الضوئي على الحروف والتي سهلت من القدرة على استخراج النصوص من الصور. بجانب كل ذلك فإن لوحة مفاتيح سامسونج ومجلد My Files اشتملا على عددًا من التحسينات، بجانب إعدادات شاشة القفل الجديدة.

من المتوقع أن تُطلق سامسونج تحديث One UI 4.1.1 لسلسلة حواسيب جالكسي تاب S6 في بقية الأسواق الأخرى خلال المرحلة المقبلة. فإذا كنت تستخدم أي من هذه الحواسيب، فتوقع أن تحصل على تحديث OTA في أي وقت.