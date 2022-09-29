سامسونج قد تضحي بهذه الميزة على هواتف جالكسي S23!

مازلنا نبتعد عن سلسلة جالكسي إس 23 بضعة أشهر، ولكن فيضان التسريبات التي تتعرض له هواتف سامسونج الرائدة كان هائلاً خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كشفت إحدى المصادر بشكل خاص معلومات في غاية الأهمية عن سلسلة جالكسي إس 23، هذه المعلومات صادرة من حساب Ice Universe، والذي ادّعى أن السلسلة التالية ستكون بمثابة تراجع من ناحية التصميم مقارنة بهواتف جالكسي إس 22.

لأكثر من مرة أكد نفس المُسرب على أن هواتف جالكسي إس 23 ستكون متطابقة تماماً مع هواتف جالكسي إس 22، حيث ستأتي بنفس شكل الهيكل الخارجي ولغة التصميم بما في ذلك تصميم الكاميرا الخلفية وحوافها.

الأسبوع الماضي شارك هذا المصدر الحجم والأبعاد وجميع القياسات التي ستأتي بها ثلاثية السلسلة التالية، ويبدو أنه ليس هناك أي تغير ملموس في تصميم الهاتف.

على الرغم من أن الهواتف ستأتي أطول قليلاً وأعرض من حيث القطر، ولكن الفرق بينها وبين السلسلة السابقة لا يكاد يتعدى بضعة أعشار من الملليمترات.

إذن ربما تتساءل الآن ما هو التراجع في ذلك؟ حسناً، يقال أن سلسلة جالكسي إس 23 أطول وأعرض قليلاً، مما يعني الشركة اضطرت على زيادة حجم الإطار.

هذه أخبار مُحبطة تماماً. ففي حين أن جميع شركات الهواتف الذكية تميل إلى استخدام إطارات أنحف مع هواتفها الرئيسية، فإن شركة الهواتف الذكية الأشهر على مستوى العالم تتراجع وتستخدم حواف أكثر سُمكاً مع هواتفها الرائدة الأشهر عالمياً.

إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهي بمثابة خيبة أمل لمحبي العلامة التجارية الذين يفضلون الحصول على إحدى هواتف الجيل القادم. ومع ذلك، يُقال أنه من المحتمل ألا يحدث أي تغيير ملحوظ في حواف طراز جالكسي إس 23 ألترا، مما يعني أنه سيكون الهاتف الوحيد في السلسلة الذي يحافظ على أبعاد قياساته دون أي تغيير يُذكر.

أشار المصدر إلى أن السبب الوحيد في تراجع سامسونج واستخدامها حواف أكثر سُمكاً له علاقة بإدارة التكلفة المصنعية، ومع ذلك من المستبعد أن يستفيد المستهلك العادي من هذا التوفير بأي شكل من الأشكال.

بالتأكيد تتطلع سامسونج إلى زيادة أرباحها قدر المستطاع حيث يشهد سوق الأندرويد منافسة محتدمة وأسعار أكثر شراسة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل وجود العديد من المنافسين الصينين.

حتى وإن جاءت السلسلة بحواف أكثر سُمكاً، ولكن من المستبعد أن تكون ملحوظة بشكل كبير. ولكن على الأقل نتمنى أن تشهد هواتف السلسلة على ترقية حقيقية من الداخل.

بالحديث عن المواصفات الداخلية، على الأرجح سامسونج سوف تستخدم معالج كوالكم التالي المرتقب Snapdragon 8 Gen2 – على الأقل في بعض الأسواق. ومن المحتمل أن تحصل هواتف السلسلة على ترقية من حيث قدرات التصوير وخصائص الكاميرا.

كانت هناك شائعات سابقة تفيد بأن هاتف جالكسي إس 23 الترا سيكون أول هاتف ذكي من سامسونج يستخدم مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. وما يؤكد صحة هذه المعلومات هو أن شركة سامسونج تعمل بالفعل حالياً على مستشعر جديد بدقة 200 ميجابكسل، وهو مستشعر ICOSELL HP2.