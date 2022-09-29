مُصنعي الأندرويد مُفتنون بميزة الجزيرة الديناميكية على هواتف ايفون 14 برو وسيطبقونها مستقبلاً!

أكبر نقاط الضعف التي اُعتبرت سبباً أساسياً في توجيه العديد من الانتقادات لشركة ابل على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب التصميم النوتش المعتاد أصبحت بمثابة مركز قوة حقيقية بعدما تمكنت الشركة من تحويل النوتش إلى ما يُعرف بــ الجزيرة الديناميكية.

يبدو أن فريق المهندسين بشركة شاومي وريلمي مُعجبون بميزة “الجزيرة الديناميكية” – “Dynamic Island” التي قدمتها شركة ابل مع هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

حيث بدأت كلتا الشركتين في النقاش مع العملاء عما إذا كانوا يرغبون في ميزة مثل هذه بهواتفهم الأندرويد المستقبلية. ومع ذلك، فهم لم يصرحوا بميزة الجزيرة الديناميكية بشكل مباشر.

شاومي وريلمي معجبون بميزة الجزيرة الديناميكية ويخططان لشيء مشابه في المستقبل

حسناً، لقد تحدثنا باستفاضة عن ميزة الجزيرة الديناميكية في مقالات سابقة. هذه الميزة هي عبارة عن جزيرة أعلى الشاشة على شكل حبة/كبسولة دواء تدعم الرسوم المتحركة وأدوات التطبيقات وتسمح للمستخدم بالتفاعل معها.

وخلال الآونة الماضية بدأنا نرصد العديد من التطبيقات التي تحاول تقليد ميزة “الجزيرة الديناميكية” مثل تطبيق Pixel Island أو تطبيق DynamicSpot ولكن يبدو أن حتى مُصنعي الأندرويد معجبون بهذه الميزة ويفكرون في تطبيقها مستقبلاً.

أولاً، نبدأها مع شركة شاومي. فقد رد رئيس شركة شاومي الصين على أحد المستخدمين على موقع Weibo الصيني المعجبين بفكرة الجزيرة الديناميكية وسأله عما إذا كان يتمنى رؤية هذه الميزة في هواتفهم الأندرويد.

ربما يريد رئيس الشركة أن يرى مدى اهتمام المستخدمين، ولكن هذا لا يعني أن الشركة بصدد تطوير تقنية مشابهة أو أي شيء من هذا القبيل. ولكن هذا السؤال يمهد الطريق عما إذا اتضح للشركة أن هناك اهتمام كبير بها، وحينها فقط قد تقرر شاومي تنفيذ شيء مشابه لها.

ريلمي أكثر جدية بشأن الفكرة

أما بالنسبة لشركة ريلمي، فمن الواضح إنها تأخذ الأمور بجدية أكبر حيث سألت الشركة أعضاء منتدى ومجتمع الشركة عما إذا كانوا يرغبون في رؤية ميزة الجزيرة الديناميكية على هواتف ريملي المستقبلية.

شركة ريلمي لم تذكر شركة ابل على وجه التحديد ولم تتطرق للحديث عن هواتف ايفون 14 برو بأي شكل من الأشكال، ولكن من الواضح إنها مُفتنه بهذه الميزة وتفكر في تطبيقها مستقبلاً.

إليكم ما ذكرته الشركة على وجه التحديد: “هل يمكنكم أن تتخيلوا إذا أضافت واجهة Realme UI خدعة برمجية جديدة لتحويل انقطاع الكاميرا إلى ميزة متعددة الوظائف؟”

وقد أضافت الشركة: “من الممكن أن تتحول واجهة المستخدم حول فتحة الكاميرا إلى أشكال وأحجام مختلفة لعرض المكالمات الهاتفية والإشعارات والتنبيهات والمزيد”.

أضافت ريلمي أيضاً أنها وجدت هذه الفكرة “جذابة للغاية” وأنها قررت مشاورة عملاء الشركة والمعجبين بالعلامة التجارية للنقاش معهم بحرية وأخذ آراءهم على محمل الجد والحصول على جميع الاقتراحات حول كيفية تطبيق هذه الميزة في المستقبل على أجهزة الشركة.