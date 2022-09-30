ايفون 14 برو – رصد مشكلة إعادة تشغيل الهاتف أثناء الشحن!

مشكلة أخرى يتم رصدها على هواتف ايفون 14 برو تُضاف إلى عدة مشاكل سابقة ألا وهي مشكلة إعادة التشغيل التلقائي للهاتف أثناء شحن البطارية.

ما طبيعة المشكلة؟

هواتف ايفون 14 عموماً بما فيها ايفون 14 برو يمكن شحنها إما سلكياً بالطريقة التقليدية من خلال منفذ شحن Lightning أو لاسلكياً عبر خاصية الشحن اللاسلكي التي تطلق عليها ابل ماجسيف MagSafe.

من خلال تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ عدد من المستخدمين وجود مشكلة أثناء شحن ايفون 14 برو سواء عبر كابل الشحن او من خلال الشحن اللاسلكي.

المشكلة هي أن هاتف ايفون 14 برو (وأيضاً ايفون 14 برو ماكس) أثناء الشحن يقوم بإعادة التشغيل من تلقاء نفسه بدون أي أسباب واضحة، وتختفي المشكلة عندما يتم إزالة الهاتف من الشاحن.

مستخدمون آخرون أفادوا أن أجهزة ايفون 14 برو ، الذي يعمل بنظام iOS 16.0.1 ، كان يُعاد تشغيله كل 10-20 دقيقة أثناء الشحن. أفاد بعض الأشخاص الآخرين أنه حتى في نظام التشغيل iOS 16.0.2 أو iOS 16.1 beta ، استمرت المشكلة.

ما الحل؟

هناك بعض الحلول المقدمة من الدعم الفني لآبل مثل إعادة ضبط الجهاز أو استعادة نسخة احتياطية سابقة أو تعطيل ميزة الشحن المحسن وإزالة بعض التطبيقات مثل تطبيق Eufy.

للأسف لا توجد أي من هذه الحلول تجدي نفعاً بحسب آراء المستخدمين، وقد يتم حل المشكلة بتحديث iOS لاحق لأيفون 14 كما فعلت ابل مع مشكلة التفعيل و مشاكل الكاميرا سابقاً.

إذا اشتريت هاتف ايفون 14 برو أو برو ماكس أو أي من هواتف ايفون 14 الأخرى وتعاني من نفس المشكلة، فلا تتنظر كثيراً وأفضل ما يمكنك القيام به هو الحصول على هاتف آخر جديد بديل.