العديد من خدمات جوجل تحصل على باقة من التحديثات الهامة!

طرحت جوجل تحديث برمجي شامل لبعض خدماتها الخالية بهدف تحسين وتعزيز قدرات المستخدمين الإنتاجية وتحسين تجربة استخدامهم وإمكانيات الاتصال عبر الأجهزة المختلفة.

تعتبر واحدة من أبرز الميزات الجديدة هي ميزة “المشاركة الذاتية” التي طالت خاصية Google Nearby Share أو التي تُعرف بخاصية “المشاركة المجاورة القريبة”. أيضاً حصلت لوحة مفاتيح GBoard على خيار emojify وعددًا من الميزات الأخرى. دعونا نستعرض لكم الميزات الجديدة بالتفصيل من خلال التقرير التالي.

المشاركة القريبة تحصل على إمكانية نقل الملفات عبر الأجهزة

خاصية Google Nearby Share هي واحدة من أبرز وأهم الخواص التي يتكئ عليها مستخدمي الأندرويد من أجل نقل الملفات بين أجهزة الأندرويد المجاورة.

حصلت الخاصية على ميزة جديدة تتيح القدرة على نقل الملفات بين الأجهزة القريبة، مما يعني أنك أصبحت قادر على نقل الوسائط بين هاتفك الأندرويد أو جهازك اللوحي وجهاز كروم بوك Chromebook.

كل ما ينبغي عليك القيام به هو تحديد أجهزة الأندرويد المرتبطة بحساب جوجل الخاص بك من قائمة المشاركة لكي تبدأ في نقل الملفات إليها.

لوحة مفاتيح GBoard تحصل على زر emojify

حصلت لوحة مفاتيح GBoard على ميزة جديدة باسم emojify والتي بدورها ستضيف عدد كبير جداً من الرموز التعبيرية ذات الصلة بمحتوى الكلمات المكتوبة على لوحة المفاتيح والتي يمكن تنفيذها بنقرة زر واحدة، وهذا الزر هو زر emojify.

نظام WearOS أصبح يدعم رموز Bitmoji

بالإضافة إلى الميزات السابقة، فلقد حصل نظام WearOS للساعات الذكية على بعض الميزات الجديدة حيث أصبح من الممكن الآن إملاء الملاحظات قوائم التحقق من الساعة وإدارتها عبر الأجهزة باستخدام مربع Keep الجديد.

في نفس الوقت، حصل النظام على مجموعة رموز Bitmoji وأصبح يمكنك الآن إرسال الرموز التعبيرية المخصصة الخاصة بك بواسطة حسابك على سناب شات أو موقع bitmoji.com أو تطبيق bitmoji على الهاتف إلى ساعتك الذكية.

ميزة جديدة تطول خدمة Google Meet

الآن أصبحت خدمة Google Meet تسمح لمستخدمي الأندرويد بالقدرة على تثبيت أشخاص محددين والتركيز عليهم أثناء حضور المؤتمرات والمكالمات الجماعية التي تحتوي على عدد كبير من الأشخاص الحاضرين وإمكانية مشاهدة الفيديو الجماعية مع ما يصل إلى 100 شخص في نفس الوقت وذلك بفضل ميزة المشاركة المباشرة والتثبيت المتعدد.

أدوات الوصول للتنبيهات الصوتية من أجل ضعاف السمع والصم

طرحت جوجل ميزة جديدة باسم Live Transcription & Notifications والتي من شأنها أن ترسل إشعارات إلى هاتفك في حالة حدوث أي كوارث تهدد الحياة مثل أجهزة إنذار الدخان أو رنين جرس الباب أو سترب المياه.

تم تطوير هذه الوظيفة خصيصاً من أجل الصُم وضعاف السمع لأنها ستبدأ في إرسال الإشعارات إلى هاتفك في حالة مواجهة أي حوادث من الحوادث السابقة. ستحصل على الإشعارات من خلال الاهتزازات أو الأضواء الوامضة وبالتالي ستتمكن من الاستعداد لمواجهة الكوارث المحتملة إذا كنت تعاني من ضعف بالسمع أو ترتدي سماعة الاذن.