لماذا تعاني النساء الحوامل من أمراض الأسنان؟

روسيا – أعلن طبيب الأسنان الروسي سيرغي كوفالتشوك، أن أسنان المرأة أثناء فترة الحمل أو بعد وضع الجنين مباشرة تصاب بأمراض وتتهشم أسنانها بسبب نقص الكالسيوم والفلور في جسمها.

ويقول كوفالتشوك، “عمليا تستخدم جميع العناصر المعدنية التي تدخل إلى جسم المرأة الحامل، في عملية نمو الجنين، ونتيجة لذلك يحصل نقص في لتركيز هذه المعادن في جسم المرأة الضرورية لصحتها”.

ويشير الطبيب، إلى أن نقص هذه العناصر المعدنية الضرورية في جسم المرأة، سببه سوء التغذية أثناء فترة الحمل. لذلك يجب على النساء أن تتبع نظاما غذائيا صحيا يحتوي على جميع المواد المغذية الضرورية لصحة الأسنان.

ووفقا له، يمكن أن يسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي أمراض الأسنان أيضا. كما أن العوامل الوراثية تلعب دورا في الحفاظ على صحة الأسنان. فإذا عانت قريبات المرأة الحامل، من مشكلات في أسنانهن أثناء فترة الحمل، فالاحتمال كبير جدا بأنها ستعاني من نفس المشكلات أيضا.

وينصح الطبيب النساء من أجل تجنب أي مشكلات في الأسنان أثناء فترة الحمل، بضرورة مراجعة طبيب الأسنان قبل الحمل لمعالجتها.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

