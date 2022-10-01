هذه التطبيقات سوف يتم إزالتها من متجر الآب ستور – وهذه البدائل!

خلال الفترة الحالية يشهد متجر الآب ستور إزالة بعض التطبيقات المهمة والشهيرة وهنا سوف نقدم لك بعض البدائل إن كنت معتمداً عليها.

تطبيق الطقس Dark Sky

هو تطبيق مملوك لآبل يتيح للمستخدمين التعرف على أحوال الطقس بالتفصيل بالإضافة إلى معرفة توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة.

ابل استحوذت على تطبيق Dark Sky سابقاً في مارس 2020 ومت ذلك الحين قامت ابل بإضافة الكثير من خواص التطبيق الذي استحوذت عليه إلى تطبيق الطقس الرسمي الخاص بها على الايفون (والايباد كذلك).

مطورو التطبيق أفادوا في وقت سابق أن ابل سوف تقوم بإزالة التطبيق من المتجر بحلول نهاية عام 2022، لكن يبدو أن ابل أزالت التطبيق مبكراً. المستخدمون الذين قاموا بشراء التطبيق وتنزيله لايزال يعمل لديهم حتى الآن. بعد نهاية 2022، لن تكون معلومات الطقس متاحة عبر تطبيق Dark Sky.

أهم بدائل Dark Sky:

تطبيق الطقس الرسمي على الايفون والايباد (مجاني بلا إعلانات وبه مزايا Dark Sky).

تطبيق ياهو للطقس Yahoo Weather.

تطبيقات أخرى مثل The Weather Channel و Carrot Weather و Weather Underground.

لوحة مفاتيح Swiftkey

في غضون أيام سوف يتم إزالة لوحة مفاتيح مايكروسوفت الشهيرة Swiftkey وهي لوحة مفاتيح مميزة كانت ميزتها الأساسية الكتابة عبر السحب Swipe Typing.

لم تعد هذه ميزة فريدة في هذه اللوحة لأن كثير من لوحات المفاتيح باتت تدعمها ومنها لوحة مفاتيح ابل الرسمية نفسها.

إذا كنت معتاداً على لوحة مفاتيح Swiftkey وهي مثبتة على الايفون أو الايباد فسوف تستمر في استخدامها بدون مشاكل إلا إذا أزلتها بنفسك من الجهاز لأنك لن تستطيع تحميها مرة أخرى

أهم بدائل لوحة مفاتيح Swiftkey:

لوحة مفاتيح الايفون والايباد الافتراضية.

لوحة مفاتيح جوجل Gboard.

لوحات أخرى مثل Flasky و Tenor وغيرهم.

تطبيق انستقرام OG

** تمت إزالته من متجر الآب ستور

هو تطبيق جديد نسبياً على متجر الآب ستور يتيح للمستخدم إمكانية تصفح شبكة انستقرام بدون إعلانات مزعجة، لم يلبث التطبيق سوى أسبوعين قبل أن تقوم ابل بإزالته بدعوى مخالفة شروط الوصول إلى انستقرام، وعلى الأرجح بعد شكوى من شركة ميتا الشركة الأم لانستقرام.

إذا كنت قد قمت بتحميل التطبيق فسوف تستمر في استخدامه، للأسف لا توجد بدائل له بنفس خاصية إزالة الإعلانات، ويحاول مطورو التطبيق إعادته مجدداً للمتجر.

تطبيقات روسية مثل VK

** تمت إزالتها من متجر الآب ستور

بالفعل تمت إزالة عدة تطبيقات روسية من متجر الآب ستور من قِبل ابل على خلفية النزاع بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

من أمثلة التطبيقات التي تمت إزالتها تطبيق التواصل الاجتماعي الروسي VK والتطبيقات التابعة له وتطبيق البريد الإلكتروني Mail.ru وغيرهم.