جوجل تنشر مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف جوجل بيكسل 7 قبل الإعلان الرسمي

من المُقرر أن تستضيف شركة جوجل حدث الإعلان عن هواتف جوجل بيكسل 7 في حي بروكلين بمدينة نيويورك الأسبوع المقبل. ويبدو أن الشركة قررت أن تشاركنا بمقطع فيديو قصير تستعرض من خلاله تصميم هاتف جوجل بيكسل 7.

تبلغ مدة مقطع الفيديو حوالي 50 ثانية فقط، ومن خلال هذا المقطع يمكننا إلقاء نظرة على تصميم هاتف جوجل بيكسل 7 فقط. للأسف مقطع الفيديو لم يتضمن نموذج برو.

يمكنكم مشاهدة مقطع الفيديو بالكامل من هنا. الفيديو لم يحاول إظهار الهاتف من الأمام، وإنما وضعت الشركة كامل تركيزها على الجانب الخلفي والشريط المخصص لإيواء الكاميرا الخلفية.

علاوة على ذلك، يظهر الهاتف بثلاث ألوان مختلفة اشتملت على اللون الثلجي ولون عشب الليمون ولون حجر السج أو المعروض باسم Obsidian. ومع كل لون من ألوان الهاتف يظهر شريط الكاميرا بلون مختلف.

فعلى سبيل المثال نموذج اللون الثلجي يحتوي على شريط كاميرا باللون الفضي، أما بالنسبة للون Obsidian فهو يحتوي على شريط كاميرا باللون الرمادي الغامق، واللون الأخير هو لون عشب الليمون الذي يحتوي على شريط كاميرا باللون البرونزي الفاتح.

من المتوقع أن تصبح هواتف الجيل الجديد متاحة للبيع اعتبارًا من يوم 13 أكتوبر المقبل. على مدار الأسابيع الماضية رأينا العديد من التسريبات المرتبطة بهاتف جوجل بيكسل 7 على وجه التحديد.

أولاً، سيتم الإعلان عن الهاتف، بجانب أخيه الأغلى ثمناً، يوم 6 أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن يتم فتح باب الطلب المُسبق اعتبارًا من نفس اليوم. وستصل الهواتف الجديدة إلى أيدي المشتريين يوم 13 أكتوبر.

وفقاً للتسريبات، يُقال أن هاتف جوجل بيكسل 7 سيأتي بنفس سعر هاتف جوجل بيكسل 6، أي 599$ دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون هذا السعر هو سعر نموذج 5G Sub-6GHz. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك نموذج آخر mmWave حصري لمستخدمي الولايات المتحدة بسعر أعلى بفارق 100$ دولار فقط.

لم يتبقى شيء للحديث عنه الآن، سوى أننا متأسفين جداً لعدم توافر هواتف شركة جوجل بشكل كبير في الشرق الأوسط. ربما تتبدل الأحوال مع هواتف بيكسل 7.