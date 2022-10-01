ابل تقرر إنهاء الدعم رسمياً عن ايفون 6

لاشك أن هاتف ايفون 6 كان إصداراً مميزاً في سلسلة الايفون منذ إطلاقها فهو يعتبر أول هاتف ايفون مع شاشة كبيرة نسبياً مقارنة بالإصدارات السابقة له.

هاتف ايفون 6 لم يعد متاحاً في الأسواق منذ عدة سنوات وكل المتاح حالياً منه هي إصدارات قديمة مستعملة.آخر تحديث متاح كبير متاح للهاتف هو iOS 12 أما آخر تحديث فرعي فهو iOS 12.5.6 وهو تحديث فرعي أمني.

ابل قررت رسمياً إضافة ايفون 6 إلى قائمة الأجهزة العتيقة لديها وهو ما يعني انتهاء الدعم بشكل واضح عن الهاتف.

ايفون 6 أصبح جهازاً عتيقاً

قائمة ابل للأجهزة العتيقة أو Vintage هي الأجهزة التي توقفت ابل عن بيعها لأكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات وإضافة أي جهاز لقائمة الأجهزة العتيقة يترتب عليه بعض الأمور المهمة.

أجهزة ابل العتيقة Vintage products قد تجد أو لا تجد لها قطع غيار عند الحاجة إلى إصلاحها لدى آبل أو وكلاء الصيانة التابعين لها، بمعنى أن ابل لن تكون ملزمة بالإصلاح أو توفير قطع الغيار حال نقصها، وهذا الأمر بات ينطبق على iPhone 6 الآن.

جدير بالذكر أن ابل فعلت الأمر ذاته مع هاتف ايفون 6 بلس إذ أضافته إلى قائمة الأجهزة العتيقة في فبراير من عام 2022.

هناك مصطلح آخر وهو أجهزة ابل القديمة Obsolete والتي مر على توقف ابل عن بيعها أكثر من 7 سنوات، وهذه الأحهزة لا تدعمها ابل بأي شكل.

على أي حال، هناك الكثير من مراكز الصيانة المستقلة التي تقدم خدمات الإصلاح وقطع الغيار لأجهزة ابل القديمة. أما بخصوص التحديثات فلن يمكنك الحصول على أي تحديثات لم توفرها ابل للأجهزة العتيقة أو القديمة.

هل تمتلك ايفون 6 ؟ وهل تعتقد أنك سوف تتأثر بقرار ابل أم لا؟ أخبرنا عبر التعليقات