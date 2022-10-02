واتس اب – ميزة جديدة مهمة للمكالمات الجماعية!

يختبر واتس اب حالياً ميزة جديدة مهمة وهي إمكانية دعوة المستخدمين الآخرين للمكالمات من خلال رابط دعوة يسهل عليهم الانضمام للمكالمة.

هذه ليست ميزة فريدة في واتس اب، فهناك العديد من التطبيقات الأخرى المنافسة التي تعتمد نفس الخاصية ومنها على سبيل المثال تطبيق زووم وأيضاً تطبيق فيس تايم على أجهزة ابل المختلفة.

يمكنك إنشاء رابط لأي مكالمة، وسيتمكن الأشخاص الذين تشارك الرابط معهم من الدخول للمكالمة مباشرة بمجرد الضغط على الرابط.

كيفية إنشاء رابط مكالمة على واتس اب ؟

لإنشاء رابط للمكالمة، على المستخدم الذهاب إلى تبويب المكالمات Calls من الواجهة الرئيسية حيث يوجد سجل المكالمات الخاصة بواتس اب.

بعد إضافة الخيار الجديد وكما هو موضح بالصور، سيجد المستخدم خيار بالأعلى وهو إنشاء رابط للمكالمة Create Call Link وبعدها يمكن نسخ الرابط ثم مشاركته عبر أي تطبيق آخر.

يعمل الرابط مع أي شخص لديه حساب على واتس اب ، حتى لو لم يكن ضمن جهات الاتصال الخاصة بك، يكفيه فقط الحساب وتثبيت واتس اب على جهازه.

بالطبع يمكن مشاركة الرابط داخل واتس اب نفسه، وسوف يتعرف التطبيق مباشرة عليه ويظهر أسفل الرابط خيار الانضمام للمكالمة Join call.

هذه الميزة سوف يتم إطلاقها وتوفيرها لجميع المستخدمين على واتس اب خلال الأيام والأسابيع المقبلة. تأكد فقط من تحميل آخر تحديث لواتس اب على الايفون أو الأندرويد.

واتس اب يختبر حالياً ميزة أخرى وهي ميزة مكالمات الفيديو المشفرة للمستخدمين حتى 32 شخص وسوف تتوفر لاحقاً هذا العام للجميع.