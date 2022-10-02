سامسونج ستطلق تحديث أندرويد 13 لهذه الهواتف قبل نهاية العام الجاري!

مؤخراً، استطاعت سامسونج أن تحافظ على وتيرة سريعة في إطلاق تحديثاتها إلى الأجهزة المؤهلة، وليس فقط بالنسبة لتصحيات الأمان، ولكن أيضاً تحديثات أندرويد الرئيسية.

على مدار السنوات القليلة الماضية تمكنت سامسونج من تحسين سير عملية التحديث لهواتفها الذكية، والدليل على ذلك، أنها تستعد حالياً لإصدار تحديث أندرويد 13 النهائي والمستقر قبل شهر كامل مقارنة بموعد إطلاق التحديث العام الماضي.

تشير بعض التقارير إلى أن العديد من هواتف سامسونج سوف تحصل على تحديث أندرويد 13 النهائي وواجهة One UI 5 المخصصة في وقت ما خلال شهر أكتوبر.

وقبل نهاية عام 2022 الجاري، سيصل التحديث إلى ما يقرب من 10 هواتف من هواتف الشركة المؤهلة. بل من الممكن أن يصل التحديث إلى أكثر من 10 أجهزة.

بناءً على تقرير موقع SamMobile، فإن عملاق التكنولوجيا الكوري يخطط لطرح تحديث One UI 5 المستند على أندرويد 13 إلى كل من ثلاثي سلسلة جالكسي إس 22 وثلاثي سلسلة جالكسي إس 21 وهاتف جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فليب 4 وجالكسي زد فليب 3 وهاتف جالكسي A53 قبل نهاية العام الجاري.

صراحةً، الأمر ليس مُفاجئاً بالنسبة لنا. في الواقع، من الممكن أن يصل التحديث إلى عدد أكبر من الهواتف قبل حلول نهاية العام. لذا، هذا يعني أن شركة سامسونج استطاعت أن تجد حلول لطرح التحديث النهائي شهراً مبكراً عن العام الماضي.

للتذكير فقط، استطاعت سامسونج أن تصدر تحديث One UI 4 المستندة على أندرويد 12 إلى عدد كبير من هواتفها الذكية قبل نهاية العام الماضي، وتلقت جميع هواتف الشركة الرئيسية التحديث النهائي قبل بداية عام 2022، على الأقل في بعض الأسواق.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 20 هاتف تلقوا التحديث قبل بداية العام الجاري، لذا، يبدو أن سامسونج تعتقد أن التأخير في إطلاق التحديث عن العام الماضي سوف يعتبره العديد بمثابة خيبة أمل.

ومع ذلك، لم تصدر الشركة أي جدول زمني رسمي لتحديد موعد تلقي هواتفها الرئيسية التحديث المستقر من أندرويد 13 بعد، ولكن يُشاع أنه سيكون في وقت ما خلال منتصف شهر أكتوبر.

إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فنحن على بُعد حوالي 3 أسابيع فقط من هذا الموعد. لذا، إذا كنت تمتلك أي من هواتف سامسونج جالكسي التي ذكرناها سلفاً، فمن المتوقع أن يصل التحديث إليك خلال وقت قريب.