تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – قائمة التطبيقات الأفضل والأكثر أهمية لاستخداماتك اليومية!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

EdgeMask

هل رأيتم ميزة الجزيرة الديناميكية المذهلة على هواتف ايفون 14 برو؟ نعم بالتأكيد. الآن يمكنكم الحصول عليها على أي هاتف أندرويد من خلال تطبيق EdgeMask. هذا التطبيق سيوفر لكم نفس خاصية الجزيرة الديناميكية بحيث يسمح لكم بالتحقق من الإشعارات الواردة من خلال جزيرة أعلى الشاشة – يمكنكم تخصيص مكانها على الشاشة حسب رغبتكم – على شكل كبسولة دواء والتي تتيح لكم التفاعل معها عن طريق سحبها للأسفل من أجل عرض المزيد من المعلومات أو بالنقر عليها مرتين من أجل الدخول إلى واجهة التطبيق.

ومع ذلك، إذا لم يعمل التطبيق معكم على النحو الأمثل، فيمكنكم تجربة تطبيق آخر بديل وهو Dynamic Spot. كلا التطبيقين مجانيين ولكن لا يعيبهما سوى الإعلانات المزعجة.

السعر : مجاني

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Backdrop

لا، هذا ليس تطبيق خلفيات، وإنما هو تطبيق أساسي لاكتشاف المواقع. الهدف من هذا التطبيق هو مساعدتك في التعرف على الأماكن المحيطة بموقعك الجغرافي وقراءة تعليقات المستخدمين التي تم إضافتها لهذه الأماكن عبر هذا التطبيق. بالتأكيد سيكون مفيد جداً إذا كان هناك عدد كبير من الأشخاص المحيطين بك الذين قرروا استخدام هذا التطبيق لأنك ستعرف انطباعاتهم وآراءهم بخصوص الأماكن ومنافذ البيع المجاورة لمحيط تواجدك.

السعر : مجاني

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Brightness

إذا كنت تجد نفسك مُضطر على دخول إعدادات الهاتف بين الحين والأخر من أجل التعديل على مستوى سطوع الشاشة، فلا حاجة لفعل ذلك بعد الآن إذ يتيح لك تطبيق Brightness استبدال معدلات السطوع من خلال نقرة زر واحدة فقط على أيقونة التطبيق واختيار معدل السطوع الذي ترغب به.

في نفس الوقت إذا كان الهاتف يحتوي على مستشعر إضاءة مدمج فيمكنك الاستفادة من وضع Auto للتعديل على سطوع الشاشة بناءً على أجواء الإضاءة المحيطة بك داخل الغرفة وهذا بالطبع إذا كان الهاتف لا يحتوي على ميزة السطوع التلقائي/التكيفي.

السعر : مجاني

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Video Compressor Ultra Editor

هل امتلأت ذاكرة هاتفك الداخلية بمقاطع الفيديو عالية الجودة وفي نفس الوقت لا ترغب في حذف أي منها؟ الحل بسيط، فقط قم بالاعتماد على هذا التطبيق الذي بدوره سيقوم بضغط جميع مقاطع الفيديو التي يحتوي عليها هاتفك بغض النظر عن نوع تنسيقها إلى أحجام أصغر دون أن يتسبب في تشويه جودتها الأصلية. ميزة رائعة حتى وإن كنت تمتلك ذاكرة تخزين داخلية كبيرة لأنك بهذا الشكل ستكون قادراً على مشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بتطبيقات الدردشة مثل الواتس اب وغيرها من التطبيقات الأخرى.

ومع ذلك إذا كنت ترغب في تحرير بعض الفيديوهات فستكتشف أنه يحتوي على بعض أدوات التلاعب الأساسية التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل اقتصاص اللقطات الغير مرغوب فيها أو ضبط الألوان ومستوى الإضاءة وغير ذلك، ولكن ميزته الرئيسية هي ضغط الفيديوهات وتقليل أحجامها.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Otternal Life

تطبيق Otternal Life هو تطبيق لتتبع العادات اليومية ليساعدك في تحقيق أهدافك حتى تصبح عاداتك الصحية واللائقة بمثابة روتين يومي، كما أنه سيعمل على تذكيرك بمواعيد العادات التي تمارسها في المواعيد المناسبة.

هذا وبالإضافة إلى وظيفة دفتر اليومية من أجل تدوين ملاحظاتك ومشاعرك حول العادات التي تمارسها باستمرار. من مميزات التطبيق أنه يعمل بدون اتصال إنترنت وسيساعدك في تتبع عاداتك الصحية والمداومة عليها والتخلي عن العادات السيئة شيئاً فشيئاً.

السعر : مجاني

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Clever Tasks

تطبيق Clever Tasks هو تطبيق لإدارة المهام ولا يزال في مرحلة مبكرة من التطوير وسوف تلاحظون هذا من خلال كلمة (Beta) بجانب اسمه، ولكن يبدو أنه يقوم بجميع وظائفه بشكل صحيح. حيث يسمح لك التطبيق بإضافة جميع المهام وتخصيصها أو ترتيبها وتنظيمها.

الأهم من ذلك هو أنه سيقوم بتذكيرك بالمهام في مواعيدها الدقيقة. يمتاز التطبيق بواجهة مستخدم نظيفة وبديهية لمساعدتك في الوصول إلى مبتغاك بشكل بسيط وبديهي وهو يعتمد على خوارزميات متقدمة من أجل ترجمة العبارات وتحويلها إلى مهام بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي. التطبيق لا يزال في مرحلة مبكرة من التطوير وهو مجاني تماماً للاستخدام.

السعر : مجاني

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Keep Screen Always On

هذا تطبيق رائع من أجل تخصيص معدلات سطوع مختلفة لتطبيقاتك بشكل فردي. فعلى سبيل المثال إذا كنت تفضل ضبط معدلات السطوع على مستوى منخفض بداخل تطبيقات الكتب الإلكترونية وفي نفس الوقت تريد ضبط معدلات السطوع على مستويات مرتفعة بداخل الألعاب، فهذا التطبيق مُصمم خصيصاً من أجل هذا الغرض تحديداً. بالإضافة إلى ذلك فهو سيساعدك في الحفاظ على بقاء الشاشة قيد التشغيل طوال الوقت وهي ميزة جيدة أثناء قراءة الكتب الإلكترونية.

السعر : مجاني

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Just Reminder with Alarm

تماماً كما هو موضح من اسمه فهو تطبيق للتذكير بمواعيد المهام، شبيه إلى حد كبير بتطبيق Clever Tasks ولكنه أكثر احترافية حيث يسمح لك التطبيق بإنشاء المهام وتعيين تذكيرات مثل أعياد الميلاد والمناسبات السنوية والحفلات أو مواعيد سداد الفواتير. الميزة الاستثنائية أنه قادر على تحويل النص إلى كلام مما يعني أنك لست مُضطر على كتابة شيء وإنما النطق بها فقط.

كما أنه يسمح لك بتخصيص المواعيد بشكل احترافي من خلال تعيين صورة خلفية للمهام بشكل فردي وتخصيص نغمات رنين محددة لكل مهمة وتعيين التواريخ باليوم والساعة وهو يدعم خاصية الوميض عبر وحدة إضاءة Flash LED وهي ميزة جيدة للتذكير بالمهام في مواعيدها المحددة إذا كان صوت الهاتف على الواضع الصامت. هناك العديد من الميزات الإضافية الأخرى مثل النسخ الاحتياطي على بطاقة الذاكرة الخارجية.

السعر : مجاني

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Saved Replies Keyboard

إذا كنت تعتمد على هاتفك بشكل مُكثف في التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء فبالتأكيد أنت تستخدم لوحة المفاتيح بكثرة وأحياناً قد تشعر بالملل نتيجة كتابة نفس الكلمات مرارًا وتكرارًا. إذن ما هو رأيك أن تستخدم تطبيق Saved Replies Keyboard للاحتفاظ بنسخة من العبارات والنصوص التي تكتبها في نظام الهاتف حتى تتمكن من العودة إليها واستخدامها بنقرة زر واحدة وقتما احتجت إليها.

فمن خلال فتح لوحة المفاتيح المحفوظة ستجد جميع الجُمل والعبارات والنصوص التي تحتفظ بها على قاعدة بيانات التطبيق وبنقرة زر واحدة يمكنك اختيارها وكتابتها على الشاشة دون أن تضطر على كتابتها مرة ثانية يدوياً. تطبيق مفيد جداً ويختصر عليك الوقت وسيساعدك بشكل كبير أثناء التواصل مع الأخرين.

السعر : مجاني

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Skilldock

لقد قمنا بالإشارة إلى تطبيق Skilldock في إحدى المرات السابقة وها هو يأتي إلينا مرة ثانية بفضل أهميته وفائدته العملية. يتيح لك هذا التطبيقات إنشاء دورات تدريبية خاصة لاي مادة تعليمية أنت متمرس بها من أجل مشاركة خبراتك ودوراتك التعليمية هذه مع أشخاص آخرين. سيساعدك التطبيق على إنشاء العروض التقديمية من فصول مختلفة لتدريسها أو تحريرها أو بالطبع لمشاركتها مع الآخرين.

السعر : مجاني

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Infinite Magicraid

هذه هي لعبة شهيرة من العاب تقمص الأدوار gacha RPG وأسلوب وطريقة اللعب أكثر من رائعة. فيها سيتعين عليك استعداء الشخصيات المختلفة وترقيتهم من أجل محاربة الأشرار. تحتوي اللعبة على العديد من القصص والمراحل ولكل قصة مجموعة محددة من الأشرار الذين يتعين عليك هزيمتهم من أجل التقدم والانتقال إلى المراحل التالية. بمجرد تقدمك في اللعبة ستلاحظ أنه من الضروري إدارة الموارد والمؤن بشكل احترافي وستحصل على الكثير من الهدايا المجانية في بداية اللعبة، ولكن شيئاً فشيئاً تصبح اللعبة أكثر صعوبة.

السعر : مجاني