سامسونج قد تطلق قاعدة شحن لاسلكية جديدة بجانب سلسلة جالكسي S23!

قد تتمكن سامسونج من إطلاق قاعدة شحن لاسلكية جديدة بالتزامن مع نفس وقت الإعلان عن سلسلة هواتف جالكسي إس 23 خلال الربع الأول من العام المقبل.

يشير تقرير موقع GalaxyClub الهولندي أن قاعدة الشحن اللاسلكية لا تزال قيد التطوير، وقد تأتي باسم Wireless Charger Hub، مما يعني إنها ستكون قادرة على شحن العديد من الأجهزة المتوفقة في آن واحد، ومن المحتمل أن تدعم الشحن السلكي أيضاً.

للأسف لم نحصل على تفاصيل هذا المنتج بعد، ولكن من الواضح أنه يحمل رقم طراز EP-P9500 وسيكون عبارة عن مُلحق شحن مختلف غير متصل بمركز الشاحن اللاسلكي. على كل حال، من المتوقع أن نعرف عنه المزيد من التفاصيل مع تقدم سامسونج في مراحل تطويره.

الشيء الوحيد الذي يمكننا الجزم به الآن، هو أنه في حال كانت تخطط الشركة الكورية لإطلاق قاعدة الشحن اللاسلكية الجديدة العام المقبل، فمن المؤكد أن يتم الإعلان عنها في نفس وقت الإعلان عن سلسلة جالكسي إس 23، وهذا متوقع حدوثه في شهر فبراير القادم.

قاعدة الشحن الجديدة تأتي خلفاً لقاعدة شحن EP-P6300 اللاسلكية الثلاثية التي تم إطلاقها بجانب سلسلة جالكسي نوت 20 وهاتف جالكسي زد فولد 2 وساعة جالكسي وتش 3 وسماعة الأذن اللاسلكية جالكسي بودز لايف.

تم إطلاق هذا الشاحن في عام 2020 ويدعم أقصى طاقة إدخال تبلغ 25 وات وطاقة إمداد بمعدل 9 وات، ولكن بالتأكيد ستدعم قاعدة الشحن اللاسلكية الجديدة طاقة أقوى من السابقة.

لا نعلم مما إذا كانت سامسونج تخطط للاحتفاظ بنفس التصميم الثلاثي لقاعدة شحن Wireless Charger Trio المسطح أم ستأتي قاعدة الشحن الجديدة بتصميم مختلف قليلاً.

قاعدة الشحن اللاسلكي Trio يُمكنها شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت، وهي تأتي بتصميم مسطح مستوِ كبير ليتسع لهاتف ذكي وزوج من السماعات اللاسلكية وقاعدة تسمح بشحن الساعات الذكية.

على الأرجح ستحصل قاعدة الشحن اللاسلكية على تصميم مختلف من أجل التوافق مع ساعات جالكسي وتش 5 برو. بالنسبة للسعر، تأتي قاعدة شحن Trio بقيمة 99$ ومن الممكن أن يتم بيع قاعدة الشحن الجديدة بسعر مشابه.