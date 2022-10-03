هذا ما نتوقع رؤيته من جوجل يوم 6 أكتوبر – الخميس القادم!

من المُقرر أن تستضيف شركة جوجل حدث الإعلان عن هواتف جوجل بيكسل 7 – Google Pixel 7 يوم 6 أكتوبر القادم حيث بدأت الشركة في إرسال دعوات الحضور لممثلي الشركات والمواقع الإلكترونية.

سينعقد المؤتمر في حي بروكلين بمدينة نيويورك يوم 6 أكتوبر القادم في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت الشرق. بالتأكيد ستعلن الشركة الأمريكية عن طرازي جوجل بيكسل 7 وجوجل بيكسل 7 برو.

ولكن من المتوقع أن يشهد الحدث إطلاق بعض الأجهزة الذكية الأخرى. على الأرجح سيشهد الحدث أول ساعة ذكية تحمل علامة الشركة التجارية والتي تحمل اسم Pixel Watch.

خلال الأسابيع القليلة الماضية تداولت أغلب المواقع الإلكترونية الكثير من المعلومات حول ما سيتم الكشف عنه خلال مؤتمر جوجل القادم. دعونا نستعرض لكم تفاصيل هذه المعلومات من خلال التقرير التالي.

جوجل بيكسل 7 وجوجل بيكسل 7 برو

ستكون هواتف جوجل بيكسل 7 العنوان الرئيسي للحدث وستكون هذه هي المرة الأولى التي ستتحدث فيها الشركة عن هواتفها الرئيسية بشكل رسمي منذ حدث Google I/O 2022 للمطورين في مايو الماضي.

من خلال العروض الرسمية التي طرحتها الشركة خلال الأيام القليلة الماضية رأينا كل من جوجل بيكسل 7 وجوجل بيكسل 7 برو باللون الثلجي.

كشفت العروض أيضاً عن وجود الشريط أو الإطار المعتاد الخاص بالكاميرا الخلفية والذي تم تقديمه مع هواتف جوجل بيكسل 6. هذا يعني أن الشركة قررت الالتزام بإطار الكاميرا الخلفية المستخدم مع هواتفها السابقة، ولكن الاختلاف الوحيد هو أن جوجل استبدلت إطار الكاميرا الزجاجي بإطار آخر مصنوع من الالمنيوم المُعاد تطويره.

جوجل لم تتطرق للحديث عن أي تفاصيل حول هواتفها القادمة في مايو الماضي، لذا، من المؤكد أن تقدم الشركة المزيد من التفاصيل حول الأجهزة يوم الخميس القادم. ومع ذلك، بفضل التسريبات، لدينا فكرة جيدة عما يُمكن توقعه من جوجل خلال هذا الحدث.

أولاً، سلسلة جوجل بيكسل 7 ستكون مماثلة لسلسلة جوجل بيكسل 6 في عدد كبير من النواحي. ولكن ضمن الاختلافات البارزة بين كلا السلسلتين يظهر في استخدام الشركة لكاميرا سيلفي مُحسنة بدقة 11 ميجابكسل على كلا الهاتفين.

أيضاً بدلاً من مستشعر التيليفوتو Sony IMX586 بدقة 48 ميجابكسل الذي رأيناه على هاتف جوجل بيكسل 6 برو، ستستخدم الشركة مستشعر Samsung GM1 وهو بدقة 48 ميجابكسل أيضاً ولكن يبدو أن جوجل تعتقد أن المستشعر الجديد سيكون أفضل في قدرات التصوير.

جدير بالذكر أن الطُرز الجديدة سيتم تجهيزها بمعالج Google Tensor الجيل الثاني الذي من المتوقع أن يقدم قفزة كبيرة في الأداء مقارنة بأداء معالج Tensor الجيل الأول.

بالنسبة لسعر الأجهزة، يُقال أن هاتف جوجل بيكسل 7 سيباع بقيمة 599$ دولار أمريكي، بينما سيتم بيع نموذج برو بقيمة 899$ دولار أمريكي.

هذا يعني أن كلا النموذجين الجديدين بنفس سعر نماذج الجيل الحالي، وستفتح الشركة الطلب المُسبق لكلا الهاتفين في نفس يوم الكشف عنهما.

جوجل بيكسل وتش

بالإضافة إلى الهواتف الذكية، من المتوقع أن تحصل ساعة جوجل بيكسل على فقرة طويلة مخصصة للحديث عنها خلال الحدث. هذه هي المرة الثانية التي ستتحدث فيها الشركة عن الساعة منذ مؤتمر Google I/O 2022. هذه هي أول ساعة ذكية لشركة جوجل ومن المتوقع أن تُباع بسعر أعلى قليلاً من سوار Fitbit حيث يُقال أن نموذج WiFi قد تصل قيمته إلى 349.99$.

بالنسبة لتصميم الساعة فستمتاز بوجه دائري لكي يكون من السهل تمييزها عن ساعة ابل. ذكرت الشركة سابقاً أن ساعة جوجل بيكسل ستكون متكاملة تكامل عميق مع Fitbit وهو أمر منطقي منذ أن استحوذت جوجل على Fitbit في عام 2021.

يُقال أن ساعة جوجل بيكسل ستحتوي على معالج Exynos 9110 الذي تم إطلاقه في عام 2018 مع نظام Wear OS 3. وستحتوي الساعة على ذاكرة تخزينية بسعة 32 جيجابايت، وذاكرة عشوائية مثل تلك المتواجدة على أي ساعة Wear OS.

لسنا متأكدين من عمر البطارية حتى الآن، ولكن إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة فمن المحتمل أن تحتوي على بطارية بسعة 300 مللي أمبير فقط.

جوجل نيست واي فاي برو

بعدما انتهينا من الأجهزة الرئيسية المتوقع الكشف عنها خلال الحدث أصبح الطريق أمامنا لنتخيل بعض الأجهزة الذكية الأخرى التي قد تكشف عنها الشركة بشكل مُفاجئ.

بناءً على صفحة المنتج الرسمية التي أضافتها الشركة قبل الأوان فمن المحتمل أن تكشف الشركة عن حزمة Google Nest Wifi Pro 6E Router.

ضمن المواصفات المُسربة سيكون جهاز المنزل الذكي مُزود بإمكانية الدعم لشبكة WiFi 6E بسعر 199$ وسيكون هناك حزمة مكونة من جهازين معاً بقيمة 299$ وحزمة أخرى مكونة من ثلاثة أجهزة بقيمة 399$.

وبالتالي إذا كنت تخطط لإنشاء شبكة Mesh Network لتقوية التغطية اللاسلكية بمنزلك فبالتأكيد شراء حزمة مكونة من ثلاثة أجهزة معاً سيكون بمثابة استثمار ذكي.

يُقال أن أجهزة الشبكة الجديدة ستأتي باللون الثلجي أو البني الفاتح أو الأزرق الفاتح أو الأصفر الفاتح أو الأخضر الفاتح.