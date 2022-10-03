تحديث iOS 16.0.3 قادم قريباً – هذا هو المتوقع!

تستعد ابل حالياً لإطلاق تحديث ثالث فرعي جديد لهواتف الايفون قريباً وهو تحديث iOS 16.0.3 وسوف يكون على غرار التحديثات السابقة.

مثل تحديثات iOS 16.0.1 و iOS 16.0.2 سوف يكون التحديث القادم موجهاً لحل مشاكل الايفون التي تم رصدها خلال الأيام الأخيرة بعد قيام العديد من المستخدمين بالتحديث إلى iOS 16.

هناك العديد من المشاكل التي لازالت قائمة على هواتف الايفون حالياً ويشكو منها بعض المستخدمين مثل مشكلة استنزاف البطارية على إصدارات بعينها، ومشكلة وميض الشاشة عندما يكون معدل السطوع منخفضاً.

البعض يشكو أيضاً من مشاكل أخرى مثل الانهيار المتكرر لتطبيق البريد الإلكتروني، ووجود أخطاء عند تحرير مقاطع الفيديو الملتقطة في الوضع السينمائي في برامج مثل Final Cut Pro و iMovie على ماك.

تحديث iOS 16.0.3 تم رصده على عدد من المواقع من خلال برامج تحليل بيانات الزوار مثل برنامج Google Analytics وعادةً ما يرصد التجارب الأولية للتحديث التي يجريها موظفو ابل قبل إطلاق التحديث.

لا يُعرف على وجه الدقة متى سوف يتم إطلاق تحديث iOS 16.0.3 قد يحدث ذلك في أي وقت، ربما خلال أسام معدودة أو الأسبوع المقبل على أكثر تقدير.

التحديثات الموجهة بشكل رئيسي إلى إصلاح مشاكل بعينها عادة ما تقوم ابل بإطلاقها مباشرةً بدون مواعيد ثابتة وبدون وضعها في الوضع التجريبي Beta وتكون استجابة لشكاوي وردود فعل المستخدمين.

حالياً، يوجد تحديث آخر فرعي أكبر منتظر من ابل وهو تحديث iOS 16.1 الذي سوف يضيف مزايا جديدة مثل الأنشطة الحية Live Activities وخدمة ابل Fitness Plus بدون الحاجة إلى ساعة أبل وغير ذلك الكثير.