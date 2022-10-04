هاتف جالكسي A52 يتلقى تحديث أندرويد 13 التجريبي في الخارج!

افتتحت سامسونج برنامجها التجريبي One UI 5 المستند على نظام أندرويد 13 من أجل هاتف الفئة المتوسطة جالكسي A52. كانت قد بدأت الشركة في طرح الإصدار التجريبي لهاتف عام 2021 متوسط المدى في الهند مؤخراً.

يتلقى هاتف جالكسي A52 التحديث التجريبي قبل بعض هواتف الشركة الرئيسية مثل جالكسي S20 وهواتف الشركة القابلة للطي القديمة. سلسلة جالكسي S22 وسلسلة جالكسي S21 هي هواتف سامسونج الوحيدة التي حصلت على البرنامج التجريبي حتى الآن.

الآن، أول تحديث تجريبي لنظام أندرويد 13 متاح لهاتف جالكسي A52 في الهند ويُمكن لجميع المستخدمين المشتركين في برنامج التحديث المبكر تجربة التحديث الجديد على هواتفهم.

التحديث التجريبي يحمل رقم إصدار A525FXXU4ZVIC، ويبلغ حجم التحديث 2 جيجابايت تقريباً، جدير بالذكر أن التحديث يشتمل أيضاً على التصحيح الأمني لشهر أكتوبر.

في حين أن سامسونج لم تتطرق للكشف عن تفاصيل التحديث الأمني لشهر أكتوبر، إلا أننا مهتمون أكثر بالتحديث الرئيسي لواجهة One UI 5 المستندة على نظام أندرويد 13.

بناءً على سجل التغيير الذي نشره أحد مستخدمي الهاتف على موقع مجتمع سامسونج، فيبدو أن التحديث الجديد اشتمل على عدد هائل من الميزات الجديدة.

معظم الميزات رأيناها بالفعل على هواتف سامسونج الرئيسية التي تلقت نفس التحديث، بالإضافة إلى بعض الميزات الخاصة بواجهة One UI 4.1.1.

هذه الميزات تضمنت خاصية تخصيص خلفية لكل جهة اتصال فردية، وخاصية OCR بداخل المعرض من أجل التعرض الضوئي على الأحرف لاستخراج النصوص من الصور.

تشتمل ميزات واجهة One UI 5 الأخرى على بعض الميزات التي رأيناها بالفعل على أندرويد 13، مثل التحديث الذي طال واجهة المستخدم، ولوحة ألوان مُحسنة، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، والويدجت المُحسن، وإيماءات جديدة، والقدرة على التكبير بشكل أسهل في تطبيق الكاميرا.

علاوة على ذلك فهناك المزيد من الميزات الجديدة للكاميرا في وضع التصوير الاحترافي، وتخطيط جديد للإشعارات، والمزيد من خيارات RAM Plus التي تسمح بزيادة حجم الذاكرة العشوائية الافتراضية، والعديد من ميزات الخصوصية والأمان الجديدة والرفاهية الرقمية وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول.

بدأت سامسونج برنامجها التجريبي المستند على نظام أندرويد 13 ابتداءً من الشهر الماضي، وقد وصل هذا التحديث التجريبي لكل من سلسلة جالكسي S21 وسلسلة جالكسي S22، والآن، لقد انضم هاتف جالكسي A52 إلى الحفلة.

بعض التقارير تفيد بأن شركة سامسونج تستعد لإطلاق التحديث النهائي والمستقر من واجهة One UI 5 المستند على نظام أندرويد 13 في وقت ما خلال منتصف شهر أكتوبر. إذا كان هذا صحيحاً، فنحن على بعد ثلاثة أسابيع فقط من هذا الموعد.