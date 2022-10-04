تحديث iOS 16 – هذه المزايا الجديدة سوف تتوفر قريباً!

على الرغم من إطلاق تحديث iOS 16 قبل مدة إلا أن مزاياه لم تكتمل بعد ولا يزال هناك بعض المزايا التي تعمل عليها ابل حالياً وسوف تقوم بإطلاقها قريباً على فترات متباعدة.

إذا كنت قد قمت بالفعل بالتحديث إلى iOS 16 فسوف تستمتع لاحقاً بالمزايا التي سوف نشير إليها في هذا المقال.

ميزة المكتبة المشتركة iCloud Shared Photo Library

تحديث iOS 16 سوف يتيح عمل ألبومات مشتركة مع عدد يصل إلى 5 أشخاص، وخيار لرفع الصور للألبوم مباشرة من الكاميرا للألبوم المشترك، ويمكن لجميع الأشخاص المشاركة والتعديل والحذف، وسيكون من الممكن رفع الصور مباشرةً من تطبيق الكاميرا إلى مجلد المكتبة المشتركة، وسيكون من حق جميع الأشخاص المشتركين في الألبوم خيار التعديل على الصور أو حذفها.

هذه الميزة سوف تطلقها ابل قريباً وسوف تكون مدمجة في تطبيقات الآي كلاود والصور والكاميرا.

ميزة الأنشطة الحية Live Activities للتطبيقات

ميزة الأنشطة الحية Live Activities تتيح عرض إشعارات حية ومباشرة ومتجددة على شاشة القفل، وبداية من تحديث iOS 16.1 سوف يتمكن مطورو التطبيقات المختلفة من الاستفادة منها في تطبيقاتهم.

الاتصال بالأقمار الصناعية

ميزة اكتشاف الحوادث والاتصال عبر الأقمار الصناعية سوف تكون متاحة فقط على هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو وهدفها الاتصال المباشر بخدمات الطواريء عبر الأقمار الصناعية في حالة الحوادث مع عدم وجود تغطية لشبكات المحمول المختلفة. (يستغرق إرسال رسال واحدة من 15 ثانية إلى دقيقة عبر الاقمار الصناعية بحسب الأحوال الجوية).

خيار شحن الطاقة النظيفة

خيار شحن الطاقة النظيفة هو خيار جديد للشحن سوف تجده متاحاً في قسم البطارية في الإعدادات عند الضغط على “صحة البطارية والشحن”.

هذا الخيار هدفه بحسب ابل “تقليل الانبعاثات الكربونية” من خلال “الشحن الانتقائي عند توفر كهرباء ذات انبعاثات كربونية أقل. هذا الخيار الصديق للبيئة سوف يكون ذا فائدة عند تفعيله فقط في الولايات المتحدة الأمريكية.

خدمة ابل Fitness بلس بدون ساعة

بداية من تحديث iOS 16.1 سوف تكون خدمة ابل للياقة البدنية Apple Fitness Plus متاحة على الايفون والايباد من غير الحاجة إلى امتلاك ساعة ابل كما كان الحال سابقاً.

هذه الميزة تتيح للمستخدم الوصول إلى الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بتمارين اللياقة البدنية والتأمن وغير ذلك الكثير من المحتوى الرياضي المميز.

تطبيق Freeform

هو تطبيق سوف يكون متاحاً على الايفون والايباد وهو عبارة عن لوحة تفاعلية يمكن الكتابة والرسم عليها لمساعدة فرق العمل على تنظيم الأفكار وإنجاز المشاريع مع خواص متعددة مثل دمج مكالمات فيس تايم والمحادثات وغير ذلك.

عرض نسبة شحن البطارية في شريط الحالة

هو خيار متاح على بعض هواتف الايفون وسوف يكون كذلك متاحاً على عدة إصدارات أخرى بتوالي التحديثات. لا نعرف الحقيقة السر وراء تأخر توفير هذا الخيار المهم.

أي هذه المزايا تنتظرها أكثر؟ أخبرنا عبر التعليقات