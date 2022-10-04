جوجل كروم على الاندرويد – الآن يُمكن قفل تبويبات التصفح الخفي ببصمة الإصبع!

متصفح جوجل كروم على الأندرويد أصبح يحتوي على ميزة قفل تبويبات التصفح الخفي ببصمة الإصبع. فعلى سبيل المثال إذا تركت متصفح جوجل كروم مفتوحاً لفترة من الوقت أو قمت بإغلاق الجهاز، فعند عودتك مرة أخرى لفتح تبويبات التصفح الخفي ستحتاج لتأكيد هويتك من أجل رؤيتها سواء عن طريق رمز PIN السري أو بواسطة مسح بصمة الإصبع.

جوجل تختبر خاصية قفل علامات تبويب التصفح الخفي ببصمة الإصبع

بمجرد أن يتم قفل علامات التبويب الخاصة بالتصفح الخفي سيعرض تطبيق جوجل كروم صفحة رمادية داكنة مع وجود زر التصفح الخفي في المنتصف.

وعند النقر على زر “وضع التصفح الخفي” سوف تظهر لك شاشة منبثقة وهي الشاشة القفل تحتوي على نص عنوانه “Verify It`s You” أو بالعربية “تحقق من هويتك” بالإضافة إلى خيار المسح الضوئي بواسطة بصمة الإصبع.

الجدير بذكره أنك مازلت قادر على تصفح علامات التبويب العادية التي لم يتم قفلها ودون أن تحتاج لإلغاء قفل علامات تبويب التصفح الخفي الخاصة بك.

يمكنك الانتقال إلى علامات التبويب الاعتيادية من خلال زر “مشاهدة علامات التبويب الأخرى” المُضمنة بداخل نفس خيارات “فتح وضع التصفح الخفي”.

أيضاً ستمتاز شاشة قفل وضع التصفح الخفي بقائمة كاملة متواجدة في الركن العلوي الأيمن من الشاشة، هذا هو مكانها المعتاد على متصفح جوجل كروم، تحتوي هذه القائمة على خيارات متعددة من بينها إغلاق جميع علامات تبويب التصفح الخفي أو الانتقال إلى قائمة الإعدادات.

يعتقد الأشخاص في موقع 9To5Google أنه كان من الأفضل أن يتم إغلاق شاشة وضع التصفح الخفي نفسها ببصة الإصبع لأنه من المحتمل أن يتم إساءة استخدام الميزة بعدة أشكال أخرى.

في حالة كنت تتساءل عن أهمية التصفح الخفي فتعتبر الميزة الرئيسية لهذا الوضع هي منع المتصفح من تتبع نشاطك أثناء التصفح. من خلال هذا الوضع لا يتم تسجيل بياناتك أو الاحتفاظ بها ولا يتم الاحتفاظ بملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع وأي معلومات أخرى.

بالرغم من ذلك، ستظل المواقع الإلكترونية التي تزورها ومزود خدمة الإنترنت قادرين على تتبعك بشكل أو بأخر، ولكن جهازك لن يحتفظ بأي من تلك المعلومات.

أما بالعودة إلى الميزة الجديدة فهي من أجل إخفاء علامات تبويب التصفح الخفي عن الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى هاتفك واستخدامه. وبالتالي فهي ميزة أساسية لحماية خصوصية المستخدم.

سيتم طرح هذه الميزة مع إصدار 105 من متصفح جوجل كروم، ومن المحتمل أن تبدأ في رؤيتها بمجرد التحديث إلى الإصدار الأخير ضمن إعدادات الخصوصية والأمان.