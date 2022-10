خبير روسي: لا يوجد دليل قاطع على أن أصل فيروس COVID-19 اصطناعي

روسيا – أعلن الأكاديمي ، ونائب مدير القسم العلمي في أكاديمية “غاماليا” الروسية للعلوم، دينيس لوغونوف أنه “لا يوجد دليل قاطع على تطوير فيروس COVID-19 بطرق اصطناعية”.

وخلال فعاليات منتدى التكنولوجيا الحيوية OpenBio-2022 قال لوغونوف: ” لا يوجد دليل قاطع على أن أصل فيروس COVID-19 اصطناعي، فهناك خيارات مختلفة ممكنة، وبالتالي تظل مسألة ظهور الفيروس مفتوحة.. في الواقع ، هذا شيء لا يمكن إثباته. لا توجد آثار لتدخل الهندسة الوراثية المباشرة، يمكن ببساطة الاعتقاد أنه كانت هناك تكيفات لهذا الفيروس، وتراكمت بعض الطفرات العشوائية أو الاصطناعية له، وأن الأمر ليس طبيعيا بل تم بعملية اصطناعية، لكن لا يوجد دليل قاطع لإثبات هذا الأمر”.

وأضاف “في الكثير من الأحيان تنشأ حالات في الطبيعة لانتقال الأمراض عندما يتم نقل العدوى من حيوان ما إلى البشر أو ينتقل المرض ما بين البشر بشكل مباشر، وتظهر هذه الأمراض قدرة على التكيف، يمكن ملاحظة ذلك على سبيل المثال من التجارب مع فيروس إيبولا، ظهرت طفرات بسرعة كبيرة نتيجة لتكييف المرض. لذلك هناك خيارات مختلفة ممكنة، ولا يمكن الوقوف عند خيار معين إلا إذا امتلكنا الأدلة الكافية، وأنا ليس لدي أدلة كافية حاليا على وجود أصل اصطناعي لهذا الفيروس”.

وفي وقت سابق كانت لجنة مكافحة فيروس كورونا قد نشرت تقريرا في مجلة Lancet البريطانية أشارت فيه إلى “أنها لا تستبعد وجود أصل اصطناعي لفيروس COVID-19″، وبدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تواصل البحث عن أصل مصدر فيروس SARS-CoV-2.

