شاومي تُعلن عن هاتف Xiaomi 12T Pro بكاميرا 200MP وشحن 120 وات والمزيد

هاتف Xiaomi 12T Pro هو الهاتف الرائد الجديد لشركة شاومي وقد تم الإعلان عن الهاتف أمس خلال حدث الشركة في برلين وهذا هو الإطلاق العالمي للهاتف، بجانب هاتف Xiaomi 12T الذي قمنا بتغطيته في مقال منفصل.

لم يتم إطلاق الهاتف في الصين بعد، مما يعني أن الأمر قد يتطلب المزيد من الوقت قبل أن تصل سلسلة Xiamoi 12T إلى بقية المناطق الأخرى.

يتمتع هاتف Xiaomi 12T Pro بتصميم مألوف وشاشة مسطحة

لدى هاتف Xiaomi 12T Pro الكثير ليقدمه لمستخدمي الفئة العليا، دعونا نبدأ بالتصميم. يحتوي الهاتف على شاشة مسطحة، وكلً من الجانب الأمامي والخلفي متساويين.

الجانب الخلفي يحتوي على ثلاث كاميرا، من بينهم كاميرا ضخمة علوية من أجل مستشعر الصور الرئيسي. يمتاز الهاتف بإطارات نحيفة للغاية، ويحتوي على فتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة من أجل كاميرا السيلفي.

يتوفر الهاتف بثلاث ألوان مختلفة وهي الأسود والفضي والأزرق. الجانب الخلفي مصنوع من الزجاج المقاوم للتوهج مما يعني أنه يتميز بلمسة نهائية غير لامعة.

يعمل الهاتف بواسطة أقوى معالج من شركة كوالكم حتى الآن

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1 SoC وهو أقوى شرائح الشركة الأمريكية حتى هذه اللحظة. هذا المعالج أفضل من خليفته السابق “Snapdragon 8 Gen 1 SoC” على صعيد مستوى الأداء واستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض CrystalRes AMOLED DotDisplay قياس 6.67 إنش دقتها 2712×1220 بكسل مع كثافة بكسل تبلغ 446 نقطة في البوصة الواحدة.

تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz قابل للتكيف للعمل بسرعة 30Hz و 60Hz و 90Hz و 120Hz وهي تدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 480Hz ومعدلات سطوع تبلغ ذروتها 900 شمعة ضوئية. الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وهذه الشاشة تدعم مرئيات +HDR10 وتقنية Dolby Vision.

ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وصوت عالي الجودة

توفر شاومي طرازين مختلفين من هاتف Xiaomi 12T Pro: الطراز الأول يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، بينما الطراز الآخر بسعة 12 جيجابايت. نوع ذاكرة الوصول العشوائي المستخدمة في كلا الطرازين هي LPDDR5.

من حيث التخزين الداخلي فهو يأتي بسعة 128/256 جيجابايت نوعها UFS 3.1 ولكن نموذج 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية هو الذي يحتوي على ذاكرة تخزينية بسعة 256 جيجابايت.

تم تجهيز الهاتف بواسطة واجهة MIUI 13 المُخصصة من شركة شاومي والمستندة على نظام أندرويد 12. تتعهد الشركة بتقديم ثلاث سنوات من الدعم البرمجي لنظام أندرويد وأربعة سنوات من التصحيحات الأمنية. هذا يعني أن الهاتف سيكون مؤهلاً لتلقي نظام أندرويد 15 في المستقبل.

يحتوي الهاتف على فتحتان لشرائح الخطوط معيار Nano SIM ويدعم بلوتوث 5.2 واتصال شبكات الجيل الخامس 5G ومكبرات صوت ستريو Dolby Atmos وقد تم ضبط مكبرات الصوت بواسطة Harman Kardon.

شحن بسرعة 120 وات وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل

يحتوي Xiaomi 12T Pro على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع HyperCharge بسرعة 120 وات مع تقنية إدارة البطارية الاحترافية Xiaomi AdaptiveCharge ويتم بيع الهاتف بشاحن مُرفق في علبة الشراء بقدرة 120 وات. يُمكن شحن الهاتف بنسبة 100% خلال 19 دقيقة.

بما أن أغلب المستخدمين أصبح لديهم اهتمام كبير بالكاميرا فبالتأكيد ستكون سعيداً لمعرفة أن الهاتف يحتوي على مستشعر سامسونج الاحترافي ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 85 درجة وفتحة عدسة f/1.69 مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS ويدعم خاصية التكبير داخل المستشعر بمعدل 2x وهو قادر على تسجيل فيديو بدقة 8K.

بجانب المستشعر الرئيسي توجد كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 120 درجة وفي النهاية كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا مركزية بدقة 20 ميجابكسل وهي نفس الكاميرا المستخدمة على الطراز الأساسي. يبدأ سعر الهاتف عند قيمة 750 يورو.