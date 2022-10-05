احصل على أوفيس 2021 برو بأقل سعر ممكن على الإطلاق!

تستطيع الآن شراء مفاتيح تفعيل أشهر برامج مايكروسوفت مثل ويندوز 10 و ويندوز 11 بالإضافة إلى حزمة مايكروسوفت المكتبية المهمة أوفيس 2021 بإصداراتها المختلفة بأقل الأسعار الممكنة وفي أسرع وقت ممكن في عروض حصرية موجهة لزوار “أخبار التطبيقات”.



متجر MMORC

متجر MMORC.COM هو متجر مخصص لبيع تراخيص الألعاب والبرامج للمنصات المختلفة مثل نظام ويندوز والإكس بوكس والبلايستيشن بأسعار منخفضة ومن أشهر منتجاتها تراخيص وأكواد تفعيل Windows 10 Pro و Office 2019 Pro بأسعار رخيصة وتوصيل فوري عبر البريد الإلكتروني.

حزمة مايكروسوفت أوفيس

نظام Windows 10 Pro الأحدث من مايكروسوفت وحزمة البرامج المكتبية الأشهر والأحدث Office 2021 Pro وغيرها الكثير من برامج ومنتجات مايكروسوفت المميزة يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيلها الأصلية والاستمتاع بها بشكل دائم في مقابل أسعار رخيصة مقارنة بأسعارها في الأسواق.

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Microsoft Office 2016 Pro Plus Key $19.49

Microsoft Office 2019 Pro Plus Key $25.29

Microsoft Office 2021 Pro Plus Key $26.95

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $23.2

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key $ 30.06

خصومات تصل إلى 58%

خصم بقيمة 58% باستخدام كوبون الخصم AUB58 على المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

Office 2019 Home & Students Key Global $31.5

Microsoft Office 365 Professional Plus Global $14.11

Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Students Key Global Bundle $35.53

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Key Global Bundle $42

خصومات تصل إلى 48%

Windows 10 Pro Key $7.95

Windows 10 Home Key $7.74

Windows 10 Enterprise Full $10.39

Windows 10 Enterprise LSTC 2019 $10.39

Windows 10 Enterprise LSTC 2021 $15.59

Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $23.91

Windows 11 Home Global 32/64 Bit $12.99

Windows 11 Pro Professional Key Global 32/64 Bit $15.59

Microsoft Office 2016 Key For Mac Global $31.19

Microsoft Office 2019 Key For Mac Global $41.59

Microsoft Office 2021 For Mac Key Global $46.79

خصومات على برامج مكافحة الفيروسات

كود الخصم APU39 يعمل أيضاً على برامج مكافحة الفيروسات الآتية (الأسعار بعد تطبيق الخصم):

McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global $8.16

McAfee AntiVirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global $19.75

McAfee Livesafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global $40.03

Kaspersky Internet Security 2021 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.39

Kaspersky Total Security 2021 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.91

Kaspersky Total Security 2021 3 Devices 1 Year Digital Code Global $19.23

Eset NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $9.87

Eset Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.43

AdLock 2021 5 Devices 1 Year Digital Code Global $10.19

بعد إتمام عملية الشراء يمكنك الضغط على هذا الرابط، لاستخراج مفتاح التفعيل بدون الحاجة إلى وصول البريد الإلكتروني الرسمي إليك.

يمكنك الدفع باستخدام بايبال أو البطاقة الائتمانية وغير ذلك من وسائل الدفع وقم بإضافة كوبون الخصم عند الشراء لتفعيل العرض. بمجرد إتمام الشراء سوف سيتم إرسال مفتاح التفعيل الأصلي إلى بريدك الإلكتروني (تذكر كتابة بريدك بطريقة صحيحة) ويمكنك استرداد أموالك في حالة حدثت أي مشكلة معك والتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الآتي: [email protected]