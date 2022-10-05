في وقت سابق من العام الجاري أطلقت سامسونج كل من تابلت جالكسي Tab S8 وجالكسي Tab S8 Plus وجالكسي Tab S8 Ultra، ومن الواضح أن الشركة الكورية تستعد لإطلاق طراز جديد باسم جالكسي Tab S8 FE.

تم رصد تابلت جالكسي Tab S8 FE على موقع قاعدة بيانات GeekBench المُخصص لمراجعة وقياس أداء الأجهزة الجديدة، وظهر الحاسوب اللوحي برقم طراز SM-X506B، وقد كشفت قائمة التابلت عن بعض مواصفاته الرئيسية والتي سنتعرف عليها معكم من خلال هذا التقرير.

سامسونج قد تُعلن عن تابلت جالكسي Tab S8 FE خلال وقت قريب

مبدئياً سيحتوي تابلت جالكسي Tab S8 FE على معالج MT8791V من شركة ميديا تيك وهو معالج بدقة تصنيع 6nm Kompanio 900T والتي أعلنت عنه ميديا تيك في سبتمبر من العام الماضي.

تم تصميم معالج MT8791V خصيصاً من أجل الأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook، حيث يحتوي المعالج على نواة واحدة ARM Cortex-A78 بتردد سرعته 2.60 جيجاهرتز من أجل المهام الثقيلة، وستة أنوية Cortex-A55 عالية الكفاءة مسجلة تردد سرعته 2.00 جيجاهرتز.

يحتوي المعالج على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G68. جدير بالذكر أن معالج MT8791V يدعم الذاكرة العشوائية LPDDR5 ووحدات تخزين UFS 3.1 وشاشات العرض بدقة 2K بمعدل تحديث 120Hz واتصال WiFi 6 وبلوتوث 5.2 وشبكات الجيل الخامس 5G. لذا، من المتوقع أن يأتي تابلت جالكسي Tab S8 FE بمواصفات مماثلة.

ويشير رقم طراز SM-X506B إلى أن سامسونج تعتزم إطلاق نموذج 5G من تابلت جالكسي Tab S8 FE. بالعودة إلى قائمة التابلت على موقع GeekBench فقد تم التأكيد على احتوائه على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت رام، ولكن من المتوقع أن يكون هناك نماذج مختلفة من حيث الذاكرة العشوائية.

من المؤكد أن يتم شحن الحاسوب اللوحي بنظام أندرويد 13 وواجهة One UI 5 المُخصصة من سامسونج والتي يتم اختبارها حالياً على مجموعة من أجهزة الشركة.

للأسف الشديد ليس لدينا معلومات عن الإطار الزمني المتوقع للإعلان عن تابلت جالكسي Tab S8 FE ولكن مما لا شك فيه سنعرف هكذا معلومات من خلال التسريبات القادمة.