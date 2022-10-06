هاتف OnePlus 10T يتلقى تحسينات في الكاميرا والأداء مع التحديث الأخير!

بدأت شركة ون بلس في طرح تحديث جديد لسلسلة T من هواتف الشركة. يشتمل التحديث الجديد على بعض التحسينات من أجل الكاميرا، مع مجموعة من إصلاحات الأخطاء المختلفة، وتحسينات للأداء على هاتف OnePlus 10T.

التحديث الجديد يجلب تحسينات للكاميرا وللأداء على هاتف OnePlus 10T

التحديث الجديد يحمل رقم إصدار OxygenOS A.08 وهو مستند على نظام أندرويد 12، مما يعني أننا مازلنا في انتظار تحديث أندرويد 13. تحديث أندرويد 13 التجريبي وصل بالفعل إلى هاتف OnePlus 10 Pro، ومن المتوقع أن يصل إلى OnePlus 10T قريباً.

على كل حال، نشرت شركة OnePlus سجل التغيير الخاص بالتحديث الأخير لهاتف OnePlus 10T. دعونا نتحدث عن تحسينات الكاميرا أولاً. اشتمل التحديث على تحسين واحد من أجل الكاميرا الأمامية، حيث عملت الشركة على تحسين تأثير التعرض للكاميرا الأمامية أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، يحاول التحديث الأخير أيضاً تحسين تأثير الوضع المُظلم للشاشة أثناء استخدام الهاتف في ظروف الإضاءة الخافتة وأثناء السطوع المنخفض.

ذكرت الشركة أيضاً في سجل التغيير أنها تمكنت من تحسين تأثير اللمس للشاشة من أجل تحسين تجربة اللمس للمستخدم، كما وتم تحسين استقرار شبكة الواي فاي WiFi وتعزيز سرعة الاتصال.

تم إصلاح مشكلة تأخير تلقي الإشعارات

اشتمل التحديث على ثلاث إصلاحات أخرى من أجل إصلاح مشكلة عرضية كانت تتسبب في تأخير تلقي الإشعارات، ومشكلة عرضية أخرى كانت تتسبب في عرض خطوط داكنة على الشاشة أثناء التقاط الصور.

اشتكى بعض مالكي هاتف OnePlus 10T من مشكلة تأثير الشبح في بعض السيناريوهات أثناء التقاط الصور الجماعية باستخدام الكاميرا الأمامية.

إذا كنت تمتلك الهاتف وواجهتك أي من المشاكل السابق ذكرها، فمن المتوقع أن يعمل التحديث الأخير على إصلاحها جميعها بمجرد أن تتلقى التحديث الجديد على هاتفك.

بدأت الشركة بالفعل في طرح التحديث لمالكي OnePlus 10T صباح اليوم في الهند على عدة مراحل. ومن المتوقع أن يصل إلى العديد من المناطق الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

كالعادة، يمكنك التحقق يدوياً مما إذا كانت هناك أي تحديثات تحتاج التثبيت قيد الانتظار من داخل تطبيق الإعدادات. إذا اتضح لك أنه لا يوجد أي تحديثات جديدة تحتاج التثبيت، فلا داعي للقلق، سيصل إليك قريباً جداً.