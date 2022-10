عقار روسي جديد لعلاج جدري القردة

روسيا – أفادت وزارة الصحة الروسية بأنها قامت بتسجيل أول عقار وطني “NIOCH-14” يستخدم في علاج العدوى البكتيرية التي يسببها جدري القردة.

وقد تم تطوير العقار من قبل متخصصين في علم الفيروسات في مركز الأبحاث الحكومي “Vector”.

ووفقا للتعليمات المرفقة مع العقار يمنع استخدامه لمن يعانون من حساسية لأحد مكوناته، وأصحاب حساسية اللاكتوز ومن يعانون من نقصه، ويمنع استخدامه للنساء الحوامل والمرضعات.

كما ويمنع استخدام العقار لعلاج الأطفال بسبب نقص البيانات الخاصة بفعالية العقار ومدى أمانه.

المصدر: نوفوستي

