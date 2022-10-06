لا تشتري هذه المنتجات من ابل الآن!

لم ينته عام 2022 بعد بالنسبة لأبل، فلا تزال هناك بعض المنتجات في جعبتها عدة منتجات سوف تقوم بالإعلان عنها خلال الفترة القادمة، لذا يجب أن تتمهل قليلاً قبل شراء منتجات معينة الآن وخاصةً أجهزة الايباد وماك.

هناك مؤتمر قادم لآبل يوم 25 أكتوبر المقبل سوف يشهد الإعلان عن إصدارات جديدة من الايباد وماك. لذا هذا أمر مهم إن كنت تود شراء آخر الإصدارات أو تنتظر تخفيض أسعار الإصدارات الأقدم.

ايباد برو

ابل سوف تكشف عن إصدارين جديدين من أجهزة ايباد برو بشاشة 11 و 13 إنش. هذا العام سوف تأتي تلك الأجهزة بأحدث ما لدى من معالجات وهو معالج M2 الجديد، وبالتأكيد نتوقع إضافة المزيد من التقنيات الجديدة أبرزها دعم خاصية الشحن اللاسلكي ماجسيف MagSafe.

ربما أيضاً يتم إضافة تقنيات أخرى مثل الشحن اللاسلكي العكسي لشحن الأجهزة الأخرى مثل الايفون وساعة ابل. لا ننصح بشراء أجهزة ايباد برو الآن لحين الكشف عن إصدارات 2022.

الايباد رخيص الثمن

الايباد رخيص الثمن الذي يباع في حدود 300 دولار أمريكي سوف تكشف ابل عن الجيل العاشر منه مع تحديثات منتظرة في المواصفات كتحديث المعالج (على الأغلب معالج A14) وإضافة منفذ شحن Type C بدلاً من منفذ Lightning.

ربما يكون التغيير الأهم هو تحديث التصميم الخارجي للجهاز ليتخلي عن الشكل التقليدي المعتاد ويتبني تصميماً أفضل يشبه تصميم أجهزة ايباد اير وايباد ميني الأحدث.

يفضل أن تنتظر قليلاً لحين إطلاق الجيل العاشر الجديد عوضاً عن شراء الإصدار الحالي المتوفر في الأسواق.

ماك برو

إذا كنت تبحث عن الأداء الأرقى والأفضل لحواسيب ابل، فيجب أن تعرف أن ابل سوف تكشف عن الإصدارات الجديدة من حواسيب ماك بوك برو مع معالج أقوى من ذي قبل وهو معالج M2 Pro و M2 Max لأفضل أداء ممكن، وهي معالجات مخصصة للأداء العالي جداً والبرامج الثقيلة وهي أسرع من معالج M2 في أجهزة ايباد اير الجديدة نسخة 2022.

إذا كنت تنوي شراء ماك بوك برو يمكنك الانتظار وشراء الإصدارات الأحدث أو الانتظار قليلاً حتى تنخفض أسعار الإصدارات السابقة والحالية فور الإعلان عن الأجهزة الأجدد.

أجهزة أخرى

هناك عدة أجهزة أخرى لا ننصحك بشرائها الآن لحين الإعلان عن الإصدارات الأحدث ومنها مثل جهاز ماك ميني وجهاز تلفاز ابل Apple TV.



من المتوقع أن تقيم ابل المؤتمر في وقت ما خلال شهر أكتوبر أو يتم الإعلان مباشرةً من خلال الموقع الرسمي عبر الإنترنت بدون إقامة مؤتمر فعلي.