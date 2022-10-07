ما نعرفه عن خاصية منظم الواجهة Stage Manager الجديدة في الايباد

واحدة من المزايا الجديدة التي سوف تقدمها ابل لمالكي أجهزة الايباد مع تحديث iPadOS 16 هي ميزة مهمة تساعد المشتخدم على تشغيل أكثر من تطبيق على الشاشة والتنقل بينها بسهولة.

ما هي ميزة منظم الواجهة Stage Manager ؟

هي ميزة أعلنت عنها ابل مع تحديث iPadOS 16 تستطيع عبرها تشغيل أكثر من تطبيق على الشاشة مع إمكانية التحكم في حجم النافذة الخاصة بك تطبيق فضلاً عن عرض التطبيقات على الشاشة بشكل متداخل بشكل مشابه لما يحدث على أجهزة الحاسوب بنظامي ويندوز أو ماك.

مع خاصية Stage Manager سوف يمكن التركيز على التطبيق الذي تعمل عليه في منتصف الشاشة دون الحاجة إلى وضع الشاشة الكاملة، في حين باقي التطبيقات في الخلفية تظهر على يسار التطبيق الرئيسي لسهولة الوصول إليها.

بالإضافة إلى ما سبق، سيكون التنقل بين التطبيقات المفتوحة أسهل سواء بالنقر على الشاشة أو من خلال الفأرة (الماوس) أو لوحة التحكم التي تكون موجودة مع لوحات المفاتيح الخارجية.

سوف تتيح هذه الميزة أيضاً إنشاء مساحات عمل متعددة لوضع التطبيقات المفتوحة لكل مساحة عمل على حدى والتحكم بحجمها.

هناك أيضاً ميزة مهمة في منظم الواجهة Stage Manager وهي دعم الشاشات الخارجية أي توصيل الايباد وعرض ما عليه على شاشة أكبر باستخدام الكابل المخصص بدقة وضوح تصل إلى 6K مع إمكانية سحب وإفلات التطبيقات والملفات بين الشاشتين.

ما هي أجهزة الايباد التي ستدعم ميزة منظم الواجهة؟

لن تكون هذه الميزة متاحة على كافة أجهزة الايباد بل ستتوفر مبدئياً فقط على أجهزة الايباد العاملة بمعالج M1 سواء كانت آيباد برو أو آيباد آير.

موعد إطلاق تحديث iPadOS 16 خلال وقت ما في شهر أكتوبر، وقد شهدت تلك الميزة بعض المشاكل خلال المرحلة التجريبية Beta لكن نأمل أن تكون جاهزة مع الإطلاق الرسمي.