ملخص مؤتمر جوجل – الإعلان عن بيكسل 7 و بيكسل 7 برو و ساعة بيكسل وتش

ضمن ملخص مؤتمر جوجل، استضافت الشركة منذ ساعات قليلة حدث الإعلان عن هواتف جوجل بيكسل 7 خلال حضور الصحافة وعدد كبير من ممثلي المواقع التقنية وشركاء الشركة. هذا هو أول حدث يستضيف حضور بشري بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات منذ الإعلان عن هواتف بيكسل 4 في عام 2019.

كانت أعلنت الشركة الأمريكية بشكل مُسبق عن كل من هاتفي جوجل بيكسل 7 وجوجل بيكسل 7 برو خلال مؤتمر Google I/O 2022 الذي انعقد في شهر مايو الماضي.

وبالتالي، فنحن نعرف بالفعل كيف ستبدو هواتف الجيل الجديد. هذا وبالإضافة إلى كم التسريبات الهائل التي تعرضت له هواتف الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كنا نتوقع خلال الحدث ظهور الجيل الجديد من هواتف جوجل بيكسل وأول ساعة ذكية للشركة باسم جوجل بيكسل وتش – Google Pixel Watch. وبالفعل ظهرت هذه الأجهزة خلال الحدث اليوم. ومن خلال هذا التقرير سوف نسرد لكم جميع التفاصيل التي تودون معرفتها عن أجهزة جوجل الجديدة، وسوف نبدأها بهواتف جوجل بيكسل 7.

شاشة بيكسل 7 وبيكسل 7 برو

تم ترقية الشاشة على كل من جوجل بيكسل 7 وجوجل بيكسل 7 برو. أصبحت الشاشة أكثر إشراقاً وتم تحسينها لتوفير صورة مذهلة وألوان نابضة بالحياة.

يمتاز هاتف جوجل بيكسل 7 بشاشة قياس 6.32 إنش دقتها +FHD بمعدل تحديث 90Hz مع نسبة سطوع تصل في ذروتها إلى 1400 شمعة.

أما بالنسبة للطراز الاحترافي “جوجل بيكسل 7 برو” فهو يحتوي على شاشة منحنية LTPO قياس 6.7 إنش بدقة +WQHD بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1500 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 120Hz داعمة لمرئيات HDR ومحمية بواسطة زجاج Gorilla Glass Victus من شركة Corning.

معالج Tensor الجيل الثاني – قفزة ملحوظة في الأداء



تماماً كما كنا نتوقع، يتم تشغيل هواتف الجيل الجديد (جوجل بيكسل 7 / 7 برو) بواسطة معالج Google Tensor G2 المطور ذاتياً. هذا هو الجيل الثاني من نفس شريحة المعالجة، وهي مصحوبة بشريحة الأمان Titan M2.

على الرغم من أننا لم نرى أداء المعالج الجديد بعد، ولكن ظهر صباح اليوم بعض التسريبات التي كشفت عن أداء المعالج الجديد على المستخدم في هاتف جوجل بيكسل 7 برو على منصة Antutu.

استطاع الهاتف أن يسجل نتائج متدنية جداً مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 و Dimensity 9000، ومع ذلك فهو لا يزال أفضل بفارق كبير عن معالج Tenosr الجيل الأول. نتائج المعالج الجديد مماثلة تماماً لنفس نتائج معالج Snapdragon 888 Plus.

يحتوي هاتف جوجل بيكسل 7 برو على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 مع سعة تخزين 128/256/512 جيجابايت نوعها UFS 3.1.

الكاميرا – مُحسنة على طراز برو

قسم الكاميرا من أهم الأقسام التي حصلت على ترقية كبيرة مقارنة بهواتف الجيل السابق. يأتي كل من جوجل بيكسل 7 وبيكسل 7 برو بقدرات تكبير بصري بمعدل 5x، مع الدعم لتقنية والتركيز الكُلي MF، ومستشعرات جديدة لمصفوفات الكاميرا المزدوجة والثلاثية.

قد لا تكون جميع ميزات الكاميرا متاحة للإصدار الأساسي “بيكسل 7” – فمثل العام الماضي – جوجل تحاول توفير هاتف رائد يكون أرخص في السعر، ولكن مع التضحية ببعض الميزات. وبالتأكيد هذه التنازلات ستكون من نصيب هاتف جوجل بيكسل 7.

طراز جوجل بيكسل 7 برو يحتوي على إعداد كاميرا أفضل مثل التكبير البصري بمعدل 5x والتكبير فائق الدقة بمعدل 30x والتركيز الكُلي. ولكن مستشعر الكاميرا يأتي بنفس دقة وعدد الميجابيكسل لهاتف جوجل بيكسل 6 برو.

الكاميرا الرئيسية على طراز بيكسل 7 برو عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل/، مصحوباً بمستشعر واسع المجال بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل، وفي الجانب الأمامي كاميرا بدقة 10.8 ميجابكسل.

أما بالنسبة للطراز الأساسي فهو يحتوي على كاميرتين فقط: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، مع عدسة واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. تم التضحية هذه المرة بعدسة التقريب والتكبير البصري والتركيز الكُلي. ولكنه يدعم التكبير فائق الدقة بمعدل 8x. الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا بدقة 10.8 ميجابكسل.

بالرغم من اختلاف قدرات التصوير على كلا الهاتفين إلا أنه من المتوقع أن يحصل المستخدمون على صور جيدة منهما نظراً لأن جوجل غالباً ما تضع تركيزها على مجال البصريات.

الألوان تقريباً كما هي



سيأتي كلا الهاتفين باللون الأسود والذي تُطلق عليه الشركة مُسمى Obsidian واللون الآخر هو الثلجي Snow واللون الثالث هو لون عشب الليمون Lemongrass. هاتف جوجل بيكسل 7 برو سيأتي بلون إضافي باسم Hazel.

كلا اللونين الأخيرين يمتازان بإطار كاميرا باللون الذهبي وحواف باللون الذهبي اللامع أيضاً. ولكن من الواضح أن درجة اللون الذهبي مختلفة عبر طُرز وألوان الهواتف.

الجانب السلبي الوحيد هو اللمسة النهائية اللامعة للغطاء الخلفي التي تُعتبر بمثابة مغناطيس لبصمات الأصابع وهو ما لا يحبذه أغلب المستخدمين. ولكن إذا كنت تريد الهروب من هذه المشكلة، فمن الأفضل اقتناء أي من اللون الثلجي أو لون عشب الليمون لأن البصمات لن تكون بارزة عليهما مثلما سيكون الحال مع اللون الأسود.

البطارية تحصل على ترقية طفيفة



يحتوي هاتف جوجل بيكسل 7 على بطارية بسعة 4270 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 21 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 23 وات. الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي. يُمكن شحن البطارية بنسبة 50% خلال 30 دقيقة.

يحتوي هاتف جوجل بيكسل 7 برو على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي واللاسلكي السريع بقدرة 23 وات. وقد صرحت الشركة أنه يُمكن شحن البطارية بنسبة 50% خلال 30 دقيقة. الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي ولكن الهاتف غير مُرفق بشاحن في علبة الشراء.

أندرويد 13

حصل هاتف جوجل بيكسل 7 برو على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ويدعم إلغاء تأمين القفل عن طريق مسح الوجه.

الهاتف يدعم بلوتوث 5.2 واتصال 5G ويحتوي على مكبرات صوت ستريو ولكن لا وجود لمقبس 3.5 ملم، ويتم شحن الهاتف بنظام أندرويد 13.

الهواتف متاحة للطلب المُسبق ابتداءً من اليوم

كل من جوجل بيكسل 7 / 7 برو متاحين للطلب المُسبق اعتبارًا من اليوم – تماماً كما كان الحال مع هواتف جوجل بيكسل 6 / 6 برو. ومع ذلك، فلقد شهدت هواتف الجيل الجديد قفزة طفيفة في الأسعار، ولكنها تأتي مع مواصفات أفضل.

يتوفر هاتف بيكسل 7 بسعر يبدأ من 599$ دولار أمريكي وينتهي عند 699$ لنموذج 256 جيجابايت.

يتوفر هاتف بيكسل 7 برو بسعر يبدأ من 899$ دولار أمريكي وينتهي عند 1099$ لنموذج 512 جيجابايت.

هاتف جوجل بيكسل 7 يحتوي على بطارية بسعة 4355 مللي أمبير في الساعة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت.

هاتف جوجل بيكسل 7 برو يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت.

ساعة بيكسل وتش

ساعة جوجل بيكسل وتش – Google Pixel Watch هي أول ساعة ذكية تحمل شعار علامة جوجل التجارية. مهدت الشركة لهذه الساعة منذ حدث Google I/O 2022 في مايو الماضي، وهي الآن أمامنا على أرض الواقع.

للأسف إذا كنت تنتظر ساعة جوجل، فمن المحتمل أن تشعر بخيبة أمل لأن الساعة تستخدم معالج Exynos 9110 الذي تم إطلاقه في عام 2018. ولكن لا تدع أمر المعالج يؤثر على قرارك، فمن المحتمل أن تتمكن الشركة من تحسين نظام Wear OS للاستفادة من قدرات المعالج بشكل أفضل.

بطارية الساعة والألوان

يبلغ قياس شاشة الساعة 1.4 إنش ودقتها 450×450 بكسل. وتأتي بأربعة ألوان مختلفة تشتمل على الفضي والأسود والذهبي الدافئ. ولكن سوار الساعة يظهر باللون الفحمي والطباشيري والعسلي

تقول شركة جوجل أن ساعة بيكسل وتش قادرة على العمل لمدة يوم كامل، ولكن الأمر يعتمد على طريقة الاستخدام. تحتوي الساعة على بطارية بسعة 300 مللي أمبير في الساعة. سوف يستغرق شحن الساعة من 0 إلى 100% حوالي ساعة و 50 دقيقة.

على الرغم من أن سرعة الشحن بطيئة للغاية، ولكن من الواضح أن شركة جوجل قررت أن تعطي الأولوية لصحة وسلامة البطارية على المدى الطويل على حساب سرعة الشحن.

سعر ساعة جوجل بيكسل وتش

للأسف الساعة ليست رخيصة بأي حال من الأحوال. هناك إصداران مختلفان منها: يبلغ سعر إصدار WiFi فقط 349$ دولار أمريكي. ولكن بالنسبة لإصدار الاتصال الخلوي LTE فسوف يُباع بقيمة 399$ دولار أمريكي.