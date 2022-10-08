إطلاق هاتف ايفون 14 بلس عالمياً وهو متاح الآن للشراء!

بدأ إطلاق هاتف ايفون 14 بلس في الأسواق العالمية بعدما تم إطلاق ايفون 14 وايفون 14 برو/ماكس في شهر سبتمبر الماضي وبذلك تصبح جميع إصدارات الايفون الجديدة متاحة في الأسواق.

هاتف ايفون 14 بلس كان متاحاً للطلب المسبق من يوم 9 سبتمبر الماضي، والآن بدأ يصل إلى العملاء الذين قاموا بطلبه مسبقاً في عدة دول حول العالم، كما بات متاحاً للشراء من متاجر ابل الرسمية وكلائها المعتمدين حول العالم.

يعد هاتف ايفون 14 بلس هو الإصدار الأساسي الأكبر من ايفون 14 بشاشة يبلغ قياسها 6.7 إنش وبطارية ذات عمر أطول مع معالج ابل A15 وكاميرا ثنائية (أساسية و واسعة المجال) بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، ودعم شبكات الجيل الخامس وميزة اكتشاف حوادث السيارات والاتصال بالطوارئ عبر الشبكات العادية أو الأقمار الصناعية حال عدم توفر تغطية.

في البداية يتوفر iPhone 14 Plus في أكثر من 30 دوبة حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

الأسبوع القادم سيتوفر في أكثر من 20 دولة أخرى منها المملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا، وهكذا سيصل الهاتف تدريجياً إلى معظم دول العالم بحلول نهاية شهر أكتوبر الجاري.

سعر ايفون 14 بلس

سعة 128 جيجابايت بسعر 899 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت بسعر 999 دولار أمريكي.

سعة 512 جيجابايت بسعر 1199 دولار أمريكي.

تلك هي الأسعار الرسمية بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي داخل دولتك، وربما مع زيادة متفاوتة عند إضافة بعض الرسوم في الشحن والجمارك والضرائب تختلف من دولة لأخرى.

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