جوجل تطرح تطبيق جديد للطقس من أجل ساعات Wear OS 3

بناءً على تقرير موقع 9To5Google فإن شركة جوجل بدأت في طرح تطبيق جديد للطقس باسم “Weather” من أجل الساعات الذكية التي تعمل بنظام +Wear OS 3.

تم إطلاق التطبيق الجديد على متجر جوجل بلاي ومن الواضح أنه يمتاز بتصميم نمط Material You مع مخطط موجز بسيط. هذا هو نفس نوع التصميم الذي تستخدمه جوجل على جميع خدمات وتطبيقات الشركة الافتراضية.

تطبيق جديد للطقس من جوجل لساعات +Wear OS 3

من خلال لقطات الشاشة التي شاركها المصدر، يمكن رؤية “الطقس الحالي” واسم المدينة موضوع في أعلى الشاشة أسفل الوقت الذي يظهر على شكل خط منحني.

أيضاً يمكنكم الاطلاع على الأحوال الجوية على مدار الــ “الثماني ساعات القادمة” أو “الخمسة أيام المقبلة”.

التطبيق الجديد بدوره سيمنح المستخدمين جميع المعلومات والتفاصيل التي قد يودون معرفتها حول الطقس والأحوال الجوية الحالية، وهذا يشتمل على درجة حرارة الجو والحالة ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية.

يعتمد تطبيق الطقس الجديد على معلومات موقع Weather.Com التي كان يعتمد عليها تطبيق الأندرويد وأدوات ويدجت وبحث جوجل والشاشات الذكية من أجل معرفة أحوال الطقس.

يحتوي التطبيق الجديد على زرين إضافيين لمساعدة المستخدم على تحديث المعلومات أو تغيير الإعدادات. يُمكنك التحقق من متجر جوجل بلاي يدوياً لمعرفة ما إذا كان التطبيق أصبح متاحاً لجهازك.

أيضاً من الضروري بعد تثبيت التطبيق أن تمنحه صلاحية “السماح طوال الوقت” لإذن الموقع الجغرافي لكي يعمل على النحو الأمثل.

بما أن الأجهزة القابلة للارتداء أصبحت أكثر شيوعاً أكثر من أي وقت مضى، فإن الشركات المُصنعة أصبحت تولي اهتماماً كبيراً تجاهها. شركة ابل هي الشركة الرائدة في الوقت الحالي في سوق الأجهزة القابلة للارتداء. تحتل سامسونج المرتبة الثانية مباشرةً. ومن خلال أحدث إطلاق لشركة جوجل، يبدو أنها تريد اكتساب حصة من الكعكة بعدما أعلنت عن ساعة بيكسل وتش.