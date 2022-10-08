مشاركة كليفر كونترول في معرض جيتكس 2022 بعد افتتاح مكتبها في الإمارات

يعد كليفر كونترول أحد أبرز الجهات الفعالة في أنظمة مراقبة الموظفين في السوق.تقدم الشركة حل فعال ويعد الأعلى تصنيفاً بين العملاء في الأسواق الأوروبية و في الولايات المتحدة الامريكية. ففعالية النظام ليست محصورة في مراقبة إنتاجية الموظفين بل إنها أداة متكاملة تقلل من مخاطر فقد البيانات.

تؤكد شهرة كليفر كونترول على صلاحية هذه الوسيلة.فبعد ملاحظة ثقة العديد من العملاء في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى في مراقبة الموظفين باستخدام حلنا ،افتتحت الشركة مكتبها التمثيلي في الإمارات العربية المتحدة. حيث تقدم الشركة عروضا مناسبة لكل من الشركاء والعملاء. فحاليًا تقدم برنامج شركاء رباعي المستويات ،و خصومات رائعة لكل عميل.

تطبيق كلفر كونترول ولوحة المراقبة متوفرة باللغة العربية للعملاء العرب، مما يجعل تجربة العملاء أفضل. سمحت هذه التغييرات لـكلفر كونترول بجذب العديد من العملاء حتى قبل إطلاق المكتب.

قررت كليفر كونترول ان تشارك في معرض جيتكس 2022 في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر للاحتفال بافتتاح مكتبها الجديد. كما أن منصة جيتكس تعد مكاناً مثالياً للشركة لأنها تهدف إلى إحداث ثورة في نظام إدارة الموظفين في المؤسسات حول العالم. فلا مجال للشك أن كليفر كونترول ستتمتع بنجاح مذهل في السوق.

كما أدلى متحدث رئيسي باسم الشركة حول خدمة مراقبة الموظفين: “نحن لا نمنحك التحكم الكامل بالإنترنت لمراقبة استخدام كل موظف للانترنت فقط، بل نزودك بتقرير مفصل عن الروتين اليومي لعمل فريقك. الآن، يمكنك استخدام شاشة البث المباشر وكاميرا الويب التابعة لنا لمراقبة موظفينك عن بُعد وبالتالي فانت تتجنب متاعب المراقبة المستمرة للموظفين باستخدام ميزات الشاشة وكاميرا الويب والتسجيل الصوتي

إضافة إلى ذلك ،فإنهم يوفرون لك كذلك تتبع وقت العمل ، وذلك بفضل الشركات التي يمكنها الكشف عن الموظفين المهملين والحفاظ على الانضباط في مكان العمل. فمن خلال الوصول عن بُعد لإحصائيات نشاط الموظف الآن يمكن للمؤسسات تحسين عملياتها التجارية بسهولة لتعزيز إنتاجية الموظفين وتوسيع نطاق آفاق جديدة

اعرف المزيد عن هذه المؤسسة باتباع الرابط https://clevercontrol.com/ar/ .

عن جيتكس

جيتكس هو معرض سنوي يقام في الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في الترويج للاعبين التقنيين المهمين في السوق. تشارك الشركات من جميع أنحاء العالم في هذا المعرض لطرح منتجاتها المتطورة. إضافة إلى ذلك، فهي منصة مثالية لمفهوم التحالفات والمشاريع والأفكار الجديدة.

كما تسعى كليفر كونترول إلى ترك بصمتها في معرض جيتكس 2022 عبر تقديم لوحة قابلة للتخصيص بالكامل للعملاء في الدول العربية. إنه حدث يجب حضوره لجميع قادة التكنولوجيا عالميا

كما سيحصل جميع زوار منصتنا على تراخيص مجانية لبرنامج كليفركونترول (SM-A50.22 رقم الدعم)

معلومات وسائل التواصل

اسم الشركة: كليفر كونترول

جهة الاتصال: جوليا

رقم الاتصال: +1 (407) 250-10-40

البريد الإلكتروني: [email protected]