الكاكاو يقلل من خطر 3 أسباب رئيسية للوفاة في العالم

جنيف – تشير دراسات عديدة إلى أن الكاكاو يمكن أن يساعد في درء خطر عدة أمراض مهددة للحياة.

وفي الواقع، يقدم بحث جديد، نُشر في مجلة Frontiers in Nutrition، حجة قوية للاستمتاع بالكاكاو وكذلك الشوكولاتة، والاستفادة قدر الإمكان من تأثيرها على خفض خطر الإصابة بثلاث حالات رئيسية، على وجه الخصوص.

ومن المعروف أن الكاكاو غني بنوع معين من المركبات النباتية، يسمى البوليفينول، والذي تؤكد الدراسات قدرته على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مع تحسين الوظيفة الإدراكية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد الخرف وأمراض القلب والسكتة الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة، ما يشكل تهديدا كبيرا لطول العمر.

ولحسن الحظ، الكاكاو يعد أحد الأغذية الرئيسية التي يمكن أن تساعد في درء هذه الظروف الصحية القاتلة.

أمراض القلب والسكتة الدماغية

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية لكل من هذه الأمراض القلبية الوعائية.

وارتفاع ضغط الدم، يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم حول الجسم ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمرور الوقت.

وهذا هو المكان الذي يأتي فيه دور الكاكاو والبوليفينول في الإنقاذ، من خلال قدرته على خفض ضغط الدم وتحسين تصلب الشرايين.

ويتردد صدى هذه التأثيرات في العديد من الدراسات، بما في ذلك بحث منشور في مجلة Frontiers in Nutrition، والذي كشف عن قدرة الكاكاو على على خفض ارتفاع ضغط الدم لمدة ثماني ساعات خلال التجارب.

وعلاوة على ذلك، اقترح هذا البحث أن الكاكاو قد يكون فعالا مثل بعض أدوية ضغط الدم.

وأوضح الفريق أنه مع مزيد من البحث، يمكن استخدام الكاكاو في الممارسة السريرية ويمكن أن يساعد في تجنب الحالات الرئيسية.

الخرف

بحث دراسة نُشرت في مجلة Cellular Biochemistry في تأثيرات مستخلص الكاكاو على نموذج مختبري لمرض ألزهايمر، يسمى Vitro.

ويعزل نموذج Vitro الخلايا والكائنات الحية الدقيقة عن بيئتها الطبيعية، ما يسمح للباحثين بإلقاء نظرة ثاقبة على سلوكها.

ووجد الفريق أن مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو تؤدي إلى تأثيرات وقائية للأعصاب، ما يشير إلى أن العلاج يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ الجيدة أو حتى تحسينها.

ومع ذلك، هناك حاجة حاليا لبحوث تركز بشكل مباشر على ما إذا كان الكاكاو يمكن أن يساعد في منع حالة سرقة العقل.

وبناء على هذه الدراسات المختلفة، قد يكون بوليفينول الكاكاو قادرا على تعزيز طول العمر من خلال الحماية من الحالات الثلاثة الشائعة.

