ايفون 14 برو ماكس – عمر البطارية و سرعة الشحن

يعتبر ايفون 14 برو ماكس هو النسخة الأفضل والأكبر والأغلى من بين إصدارات سلسلة ايفون 14 المختلفة، وفي هذا المقال سوف نلقي الضوء على أداء بطارية ايفون 14 برو ماكس بالإضافة إلى سرعة الشحن.

سعة بطارية ايفون 14 برو ماكس

تبلغ سعة البطارية في iPhone 14 Pro Max نحو 4323 ملي أمبير، هذا الرقم لا يعني شيئاً ولا يعبر عن شيء.

ما يهم هو الأداء الفعلي للبطارية مع الاستخدام اليومي، وعلى أي حال فهذا يشبه متوسط سعة البطارية في الهواتف الأخرى بشكل أو بآخر.

البطارية تدعم الشحن السريع بشاحن 20 أو 27 وات، لكن يجب التنويه إلى أن الهاتف لا يأتي مع شاحن في علبة الشراء.

عمر بطارية ايفون 14 برو ماكس

يتراوح عمر بطارية iPhone 14 Pro Max حسب شدة الاستخدام كالآتي:

تصمد البطارية حتى 95 ساعة (نحو 4 أيام) مع الاستخدام الخفيف (ساعتين ونصف يومياً).

أو حتى 65 ساعة (أكثر من يومين ونصف) مع الاستخدام المتوسط (4 ساعات يومياً)

أو حتى 40 ساعة مع الاستخدام الشديد (7 ساعات يومياً).

تعنبر بطارية iPhone 14 Pro Max هي الأطول عمراً من بين جميع إصدارات الايفون عموماً، ولا يتخطاها بقليل سوى الإصدار الأسبق ايفون 13 برو ماكس، كما تتفوق على منافسين مثل جالكسي S22 ألترا و جالكسي S21 ألترا وشاومي Mi 11 ألترا وهواوي P50 برو وغيرهم.

سرعة الشحن

فيما يتعلق بالشحن، يمكن شحن ايفون 14 برو ماكس سلكياً من خلال الشاحن أو لاسلكياً عبر تقنية ماجسيف MagSafe.

الشحن السلكي التقليدي:

42% نسبة شحن البطارية بعد 30 دقيقة.

80% نسبة شحن البطارية في غضون ساعة.

يتم شحن البطارية تماماً حتى 100% في غضون ساعتين وثلث الساعة.

الشحن اللاسلكي:

25% نسبة شحن البطارية بعد 30 دقيقة.

80% نسبة شحن البطارية في غضون ساعتين تقريباً.

شحن البطارية بالكامل حتى 100% في خلال ساعتين و 44 دقيقة.

كما نرى سرعة شحن بطارية ايفون 14 برو ماكس ليست في الأفضل وهي بطيئة جداً مقارنة بالهواتف الأخرى المنافسة في نفس الفئة.

هناك الكثير حالياً من الهواتف التي تدعم الشحن السريع ويتم شحن بطاريتها بالكامل في فترة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة وربما أقل، لا يزال هذا جانباً غير محبب في الايفون.