“سمات ذهانية” ظهورها قد يكون علامة مبكرة على نقص فيتامين B12

إنجلترا – يساعد فيتامين B12 الجسم على بناء خلايا الدماغ والحفاظ عليها. وعندما تكون مستوياته منخفضة، يمكن أن تحدث عدة أعراض مقلقة، على الرغم من أن العلامات “قد تكون خفية في البداية”.

ووفقا لأخصائيي الصحة في مؤسسة “مايو كلينك”: “عادة ما يتطور فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات ببطء على مدى عدة أشهر إلى سنوات. وقد تكون العلامات والأعراض خفية في البداية ولكنها تزداد عادة مع تفاقم النقص”.

ومن بين الأعراض التي رصدها المهنيون الصحيون في المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين B12، المشكلات النفسية.

وعلى وجه التحديد، تصف العديد من التقارير الطبية أشخاصا يعانون من “سمات ذهانية”، تُعرف أيضا باسم الذهان.

والاضطرابات النفسية هي المشاكل التي تؤثر على مزاجك وتفكيرك وسلوكك. والاكتئاب والقلق والفصام هي من الاضطرابات النفسية.

وخلصت دراسة نُشرت في مجلة European Psychiatry، إلى أن الاضطرابات النفسية الناتجة عن نقص الفيتامينات “أكثر شيوعا” لدى المرضى المسنين الذين تظهر عليهم الأعراض بنسبة 10% إلى 20% تقريبا.

وأبلغت الدراسة عن حالة رجل يبلغ من العمر 52 عاما “ظهرت عليه سمات ذهانية: الأوهام الاضطهادية، والهلوسة اللمسية والسمعية”.

وكشف تقرير حالة آخر، نُشر على PubMed، عن مريض كانت “شكاواه الرئيسية هي” التهيج والسلوك الرجعي واللامبالاة والبكاء والتغيب عن المدرسة، “والتي استمرت لمدة عام”.

ولحسن الحظ، يمكن إصلاح هذه المشكلات بسرعة عند الحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين B12، على الرغم من عدم تماثل جميع الحالات.

وعولج الرجل البالغ من العمر 52 عاما في الدراسة، بمضادات الذهان وحقنه بفيتامين B12.

ولاحظ الباحثون: “بعد أسبوع واحد، كان هناك هدوء تام للأعراض الذهانية. وفي المتابعة خلال الأشهر الأربعة التالية، لم تتكرر الأعراض النفسية في أي وقت”.

ولكن واحدة من أفضل الطرق لتجنب الوقوع في أي مشاكل ناجمة عن نقص الفيتامينات هي تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على فيتامين B12 وحمض الفوليك.

وتحدد “مايو كلينك” الأطعمة التالية على أنها “غنية” بفيتامين B12:

– لحم بقري، كبدة، دجاج وسمك

– البيض

– الأطعمة المدعمة، مثل حبوب الإفطار

– الحليب والجبن والزبادي

ويمكن الحصول على الكثير من حمض الفوليك في البروكلي والسبانخ والهليون والفاصوليا.

وتحتوي أيضا الكثير من الفواكه، بما في ذلك البرتقال والليمون والموز والفراولة والبطيخ على حمض الفوليك.

والأطعمة الغنية بالحبوب مثل الخبز والحبوب والمعكرونة والأرز يمكن أن تساعد أيضا، وكذلك الأطعمة مثل الكبد والكلى والخميرة والفطر والفول السوداني.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يحتاج البالغون، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، إلى 1.5 ميكروغرام تقريبا يوميا.

ويشار إلى أن الأعراض الأخرى لنقص فيتامين B12، التي قد تظهر بجانب المشكلات النفسية، التعب وضيق التنفس والدوخة وشحوب الجلد وفقدان الوزن وعدم انتظام ضربات القلب.

المصدر: إكسبريس

Shares

The post “سمات ذهانية” ظهورها قد يكون علامة مبكرة على نقص فيتامين B12 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا