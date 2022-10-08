هذه هي مواصفات ساعة جوجل بيكسل وتش بالتفصيل

بجانب كل من بيكسل 7 و بيكسل 7 برو أعلنت شركة جوجل عن ساعة بيكسل وتش – Pixel Watch وهي أول ساعة ذكية للشركة. ومن خلال هذا التقرير سوف نُسلط الضوء على مواصفاتها الفنية بالتفصيل.

مواصفات ساعة بيكسل وتش مُثيرة للاهتمام

تأتي ساعة جوجل بيكسل وتش بوجه دائري، مما يجعل من السهل تمييزها عن ساعة ابل وتش. تحتوي الساعة على تاج دوار يعمل على شكل زر، بالإضافة إلى زر واحد مطوي قابل للنقر على الجانب الأيمن.

تمتاز الساعة بشاشة OLED قياس 1.2 إنش بكثافة بكسل تبلغ 320 نقطة في البوصة الواحدة ومعدل سطوع يبلغ 1000 شمعة. بالتأكيد الساعة تدعم اللمس، وهي محمية بطبقة زجاج 3D Gorilla Glass.

تعمل الساعة بواسطة معالج Exynos 9110 SoC الذي أعلنت عنه سامسونج في عام 2018. هذا وبالإضافة إلى معالج Cortex-M33 عالي الكفاءة. الساعة متوافقة مع أنظمة أندرويد بدءًا من إصدار أندرويد 8 والأحدث منه.

استخدمت جوجل ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت، بجانب ذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت. تعمل ساعة بيكسل وتش بواسطة نظام Wear OS 3.5.

العديد من الميزات الصحية والشحن اللاسلكي

بالداخل يُمكن إيجاد بطارية بسعة 300 مللي أمبير في الساعة. وتحتوي الساعة على قاعدة شحن مُرفقة في علبة الشراء، بالإضافة إلى كابل الشحن. ساعة بيكسل وتش تدعم الشحن اللاسلكي، وبلوتوث 5.2 واتصال واي فاي.

تحتوي الساعة على شريحة NFC للدفع الإلكتروني ومستشعر GPS لتحديد الموقع الجغرافي ومستشعر لتتبع نبضات القلب ومخطط كهربائية القلب ومستوى الأكسجين في الدم.

الساعة متوفرة على هيئة طرازين مختلفين: الطراز الأول يدعم اتصال WiFi فقط، بينما الطراز الآخر يدعم كل من اتصال WiFi والاتصال الخلوي LTE. بالتأكيد طراز LTE هو الأغلى ثمناً. وبالتأكيد تحتوي الساعة أيضاً على مكبر صوت مدمج.

بالنسبة للمستشعرات الأساسية فهي تشتمل على المعايير القياسية مثل البوصلة ومقياس التسارع ومستوى الارتفاع ومستشعر الجيروسكوب ومستشعر الإضاءة المحيطة.

الساعة متوفرة على هيئة ثلاث ألوان مختلفة

تأتي ساعة جوجل بيكسل وتش بثلاث ألوان مختلفة وهي: اللون الأسود الفولاذي المُقاوم للصدأ، واللون الفضي الفولاذي المقاوم للصدأ، واللون الذهبي المائل إلى لون الشامبانيا الفولاذي المقاوم للصدأ.

أما بالنسبة لألوان السوار والعصابات فهي تشتمل على الطباشيري وحجر السج والفحمي والبندقي. الساعة تأتي مع سوار Active Band.

هيكل الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المُعاد تدويره بنسبة 80%. أما بالنسبة لمجموعة عصابات Active Bands فهي مصنوعة من المطاط الصناعي الفلوري مع طلاء ناعم الملمس.

ساعة بيكسل وتش مُقاومة للماء بتصنيف 5 ATM مما يعني أنه من الممكن ارتداؤها والسباحة بها حتى عمق 50 متراً لمدة 10 دقائق تقريباً.

يبلغ قطر الساعة 41 ملم وسُمكها 12.3 ملم وتزن 36 جرام بدون السوار. يبلغ سعر إصدار WiFi من الساعة 350$ بينما يصل سعر إصدار LTE إلى 400$.