وفقاً لتغريدة Ice Univers – مُسرب شهير لأخبار شركة سامسونج – على موقع تويتر، فمن المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة جالكسي S23 مبكراً عن موعدها المعتاد.

ذكر المُسرب بعض المعلومات في تغريدته مرتبطة بمعالج Snapdragon 8 Gen2 SoC المتوقع إطلاقه قريباً، وسلسلة جالكسي S23.

قد يتم إطلاق سلسلة جالكسي S23 مبكراً عن موعدها

قال Ice Universe أن معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC سيقدم قفزة كبيرة هي الأولى من نوعها على صعيد مستوى الأداء وذكر كلمة “Faced Paced”.

على الرغم من أننا لا نعلم ما هو مقصده من كلمة “Faced Paced” والتي تعني باللغة العربية “سريع الخطى” إلا أننا نعتقد أنه يشير إلى التقدم السريع في موعد الإعلان عن المعالج مبكراً عن موعده.

قال المُسرب أن كوالكم تعتزم الإعلان عن المعالج الجديد خلال شهر نوفمبر القادم. وأضاف “سلسلة جالكسي S23 قد تأتي مبكراً عن موعدها”.

للأسف لغتته الإنجليزية ليست مفهومة بشكل واضح، ولكن ما يمكننا التنبؤ به هو أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC خلال وقت قريب جداً، مما قد يؤثر على الإطار الزمني لإصدار العديد من هواتف الأندرويد القادمة خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها عائلة جالكسي S23 بكل تأكيد.

للتذكير، تم إطلاق سلسلة جالكسي S22 في شهر فبراير العام الماضي، وتحديداً يوم 9 من هذا الشهر. كنا نتوقع وصول سلسلة جالكسي S23 في نفس هذا الموعد. ولكن إذا كانت معلومات Universe صحيحة، فمن الواضح أن الشركة الكورية ترغب في تقريب موعد الطرح الرسمي وإطلاقها أقرب مما هو متوقع.

شهر يناير هو الموعد المحتمل للإعلان عن السلسلة



للأسف لا يمكننا الجزم على أي شيء في الوقت الحالي، ولكن إذا كانت سامسونج تخطط لإطلاق السلسلة مبكراً عن الإطار الزمني المعتاد، فعلى الأرجح سيكون خلال شهر يناير من العام المقبل. من المستبعد تماماً أن يتم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر.

كانت قد أعلنت سامسونج عن سلسلة جالكسي S21 في شهر يناير من عام 2021، ومن الممكن أن تعتمد الشركة على نفس هذا الإطار الزمني.

على كل حال، لا يزال أمامنا بعض الوقت حتى يحين هذا الموعد. وعلى الرغم من أننا لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومات، إلا أنه غالباً ما كانت تسريبات Ice Universe دقيقة للغاية عندما يتعلق الأمر بأخبار أجهزة سامسونج.