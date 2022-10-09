تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة مميزة من أجدد التطبيقات التي تستحق تجربتك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

1Gallary

تحتوي جميع هواتفنا الأندرويد على تطبيق معرض وهذا التطبيق يأتي مُثبت بشكل مُسبق على الهاتف وللأسف لا يمكنك التخلص منه بسهولة حتى وإن كنت تشعر أنه بلا أدنى فائدة. على كل حال يمكنك إيقاف تشغيله من الاعدادات وتبدأ في الاعتماد على تطبيق المعرض الاحترافي الجديد 1Gallary الذي يقوم بتصنيف صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك وترتيبها بطريقة رائعة سواء على شكل قائمة أو على شكل شبكة.

يمكنك فتح الصور بناء على تاريخها، ويمكنك إخفاء صورك السرية والحساسة ومقاطع الفيديو الشخصية بواسطة نمط أو بواسطة بصمة الإصبع. بعض الميزات الإضافية اللطيفة تشتمل على محرر الصور والفيديو والقدرة على تشغيل التطبيق في الوضع الداكن أو الفاتح. التطبيق مجاني للتجربة ولكنه يحتوي على المزيد من الميزات التي تستحق الدفع من أجلها.

السعر : مجاني

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Suggestream

للأسف لا يمكنك استخدام تطبيق Suggeststream من أجل مشاهدة أفلامك أو عروضك التليفزيونية المُفضلة ولكن باستخدام هذا التطبيق ستعرف ما هي الأفلام أو المُسلسلات التي تستحق أن تتابعها. باختصار شديد هو تطبيق توصيات يعتمد على قاعدة بيانات IMDB في التوصية بالأفلام والمسلسلات بناءً على تقييماتها ومراجعاتها الإيجابية وبهذا الشكل إذا كنت متحير لبعض الوقت ولا تعرف ما هو الفيلم الذي ينبغي مشاهدة بعد ذلك، فقط قم بكتابة أي فيلم تفضله في التطبيق وسوف يقدم لك التطبيق اقتراحات عديدة بأنواع الأفلام والمسلسلات التي تستحق المشاهدة.

السعر : مجاني

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StockPixels – Stock HD Photos

هل تبحث عن مجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو الخالية من حقوق الملكية لاستخدامها على قناتك أو من أجل مقالاتك على المواقع التقنية؟ ستجد غايتك في هذا التطبيق البسيط حيث يقدم التطبيق العديد من الصور التي تندرج تحت أقسام متعددة مثل الطبيعة والفن والطهي والسفر وغير ذلك بكثير. أيضاً يحتوي التطبيق على مجموعة من مقاطع الفيديو المجانية. بالطبع يمكنك استخدام محتوى StockPixels من أجل خلفية الهاتف أو من أجل استخدامه تجارياً.

السعر : مجاني

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Mozilla VPN

شركة موزيلا تضع رهانها على أداة الشبكة الخاصة الافتراضية الخاصة بها. نعم، هذه الأداة هي من تطوير نفس الشركة المسؤولة عن تطوير متصفح فايرفوكس، وعلى الرغم من الأداة لاقت انتقادات شديدة في البداية، ولكنها أصبحت تعمل الآن بشكل رائع على نظام أندرويد. يعتمد التطبيق على أداة WireGuard لتشفير بيانات المستخدم، وتتعهد الشركة بعدم تسجيل أي من بيانات المستخدمين وعدم وجود سياسة تتبع.

التطبيق يتمتع بأزرار بسيطة وبديهية من أجل تنشيط الخدمة على الفور. التطبيق مجاني للتجربة ولكن كي تستخدمه ستضطر على دفع 4.99$ دولار فقط سنوياً للاستفادة من الأداة على خمسة أجهزة مختلفة. لا يوجد أي قيود على حدود النطاق الترددي أو سعة البيانات التي يمكنك استخدامها يومياً.

السعر : مجاني

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Dolby On

شخصياً لا أؤمن بتطبيقات تسجيل الصوت على متجر جوجل بلاي، ولكن هذا التطبيق ليس مجرد تطبيق لتسجيل المكالمات، وإنما هو من أجل تسجيل جميع الأصوات سواء كانت هذه مجرد أصوات محيطة بك أو أصوات موسيقية.

من مميزات التطبيق أنه يحتوي على مرشحات تنقية مختلفة لتحسين جودة الصوت وسوف تحصل أيضاً على محرر بعد الانتهاء من عملية التسجيل للتخلص من الضوضاء. في حين أنه تطبيق ممتاز للموسيقيين ولكنه في نفس الوقت مناسب أثناء تسجيل المذكرات الصوتية والملاحظات الهامة والاجتماعات والمناقشات التي تخشى أن يفوتك منها أي أجزاء أو فقرات هامة.

السعر : مجاني

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Railway

Railway هو عبارة عن محفظة تشفير إلكترونية جديدة تعتمد على بروتوكول Railgun من أجل حماية الخصوصية. يتيح لك هذا التطبيق تنفيذ أنشطة Defi على Ethereum blockchain مع القدرة على إخفاء النشاط من Etherscan وأي أدوات أخرى من هذا القبيل. بجانب ميزات الخصوصية، فهو محفظة تشفير عادية حيث يتيح لك ارسال الرموز أو استقبالها واستخدام التطبيقات داخل التطبيق الرئيسي. التطبيق مجاني ومفتوح المصدر ولكن للأسف ليس لدي Ethereum لاختباره بنفسي.

السعر : مجاني

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Dawn

تطبيق Dawn هو تطبيق رائع يأتي بفكرة جديدة من نوعها وهي تحويل كلماتك إلى رسوم فنية وإبداعية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. التطبيق لا يزال في مرحلة مبكرة من التطوير ولكن من خلال تجربتنا تبين أنه يقوم بوظيفته بشكل رائع. قم بكتابة أي كلمة على الشاشة وسوف يقوم التطبيق بتحويل هذه الكلمات إلى رسوم فنية.

فعلى سبيل المثال يمكنك رسم دب يرتدي بذلة فضاء أو ثعلب يغني أو قرد يرقص أو كلب يسبح أو أي شيء يخطر على بالك. التطبيق رائع وقد تعتقد أنك لن تحتاج إليه ولكن عندما تشعر أنك في حاجة إلى رسمة أو صورة من وحي خيالك فحينها يمكنك استخدام هذا التطبيق لإنشاء صورة فريدة من نوعها قبل أن تشاركها مع أصدقائك.

السعر : مجاني

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Simple OCR Calculator

لا، هذا ليس مجرد تطبيق لقراءة وتحرير ملفات PDF، ولكنه تطبيق آلة حاسبة متطور للغاية. يعتمد التطبيق على تقنية التعرف الضوئي على الحروف OCR بحيث يمكنك توجيه كاميرا الهاتف إلى أي مسألة رياضية مكتوبة في كراستك وسيتمكن التطبيق من التعرف على المسألة وحلها من أجلك وتقديم الإجابة الصحيحة بكل سهولة.

التطبيق قادر على حل العديد من أنواع المسائل الحسابية البسيطة والمعقدة منها، فعلى سبيل المثال، في حين أنه قادر على الجمع والطرح والضرب والقسمة، إلا أنك ستكون قادر على تنفيذ المعادلات الحسابية الأكثر صعوبة مثل تلك التي تعتمد على الحسابات المثلثية والجبر والإحصاء وغير ذلك بكثير، وهو يعمل على جميع أنظمة أندرويد بدءًا من أندرويد 5 والأحدث منه ويدعم الوضع الداكن.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Trotteo – Travel Organizer

تطبيق Trotteo هو تطبيق جديد مميز تم تصميمه خصيصاً للأشخاص الذين يتنقلون كثيراً بين البلاد. باستخدامه يمكنك تنظيم رحلاتك وسفرياتك المختلفة عن طريق تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى التطبيق وسيقوم التطبيق تلقائياً بإنشاء جدول زمني لخط سير رحلتك مع الاتجاهات والأماكن وقوائم الوصول وأوقات التسجيل وأرقام الاتصالات وكل ما هو مرتبط برحلتك التالية.

باختصار شديد لا داعي من تسجيل معلومات رحلاتك وتنقلاتك في أي تطبيق خارجي، كل ما عليك هو تحميل مستندات السفر الخاصة بك إلى التطبيق وهو سيبدأ في إنشاء مخطط زمني شامل لرحلتك التالية.

السعر : مجاني

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Dead Effect 2

إذا كنت من عشاق ألعاب الرمي وإطلاق النيران وفي نفس الوقت تهوى ألعاب الرعب والدموية المتوحشة فيجب عليك تجربة لعبة Dead Effect 2.

هذه اللعبة مُخيفة حقاً إذا حاولت ممارستها في المساء أسفل بطانيتك. هدفك في اللعبة هو تنمية مهاراتك والانتقال إلى المراحل التالية والعثور على أسلحة جديدة وقتل مصاصي الدماء (الزومبي) والأشراء والفضائيين والمتحولين ومعرفة ما يجرى حولك بالضبط. الرسومات الجرافيكية جيدة للغاية ومقنعة إلى حد كبير، وفترة اللعب قد تطول حتى 20 ساعة من اللعب.

السعر : مجاني