تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة من التطبيقات المتنوعة مع عروض حصرية لفترة محدودة

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

يضم تطبيق نُور العديد من الأذكار والأدعية الواردة في كتاب حصن المسلم مع مميزات متعددة مثل سهولة تصفح قائمة الأذكار والأدعية وأسماء الله الحُسنى، استخدام البحث للوصول السريع إلى الذكر أو الدعاء، وخاصية السبحة، وإضافة الأدعية في المفضلة وغير ذلك.

هو تطبيق مميز يساعدك على إنشاء صور متحركة بصيغة GIF ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتيح التطبيق تحويل الفيديو إلى صور متحركة والعكس وكذلك الصور الحية إلى صور متحركة وضغطها بأقل حجم وتنفيذ التحويل سرعة.

هو تطبيق شامل لكل ما يخص الصور والفيديو يتيح لك خيارات واسعة من أجل التقاط الصور والفيديو وكذلك التعديل عليها باستخدام أدوات تعديل احترافية مثل ضبط الإعدادات يدوياً ودمج مجموعة صور في صورة واحدة وغير ذلك.

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

تطبيق المفكرة All In One Memo